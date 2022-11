Beyond Good & Evil 2: lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali, dice Tom Henderson

A quanto pare i lavori su Beyond Good & Evil 2 sono ancora ben lontani dalla conclusione, anzi il gioco è ancora nelle fasi iniziali dello sviluppo, perlomeno secondo quanto riportato dal noto insider e giornalista videoludico Tom Henderson sulle pagine di Insider Gaming.

Sulla base delle informazioni ottenute dalle sue fonti, Henderson afferma che Beyond Good & Evil 2 è ancora nella fase di blocking, con alcune aree di gioco ancora renderizzate con texture in bassa definizione.

Per "fase di blocking" si intende il primo step dello sviluppo della grafica nel motore 3D, quando gli sviluppatori non hanno ancora le risorse necessarie e creano tutto a "blocchi", definendo le dimensioni degli ambienti e altri dettagli generali. Parliamo dunque di una fase davvero embrionale dello sviluppo e che solitamente non viene mostrata mai al pubblico in quanto il gioco risulterebbe fin troppo "grezzo".

"Insider Gaming ha appreso che i test di gioco sia esterni che interni sono continuati per tutta l'estate, con alcune fonti che affermano che Ubisoft ha dichiarato che il gioco è "nelle fasi iniziali dello sviluppo" a coloro che sono stati abbastanza fortunati da mettere le mani sul gioco, così come internamente a colleghi e nuove persone che sono entrate a far parte del progetto", afferma Henderson.

L'insider ha aggiunto che le immagini e i filmati di gioco ottenute dalle sue fonti, a condizione che queste non diventino pubbliche, suggeriscono che "il gioco è stato probabilmente rebootato dopo la demo Pre-Alpha mostrata nel 2018 (il video qui sotto) in quanto nulla di quanto mostrato ha lo stesso livello di dettagli".

Henderson spiega che il materiale di cui è entrato in possesso mostra pianeti vuoti e strutture bloccate. I pochi elementi degli scenari provvisti di qualche dettaglio avevano una qualità bassissima, come se tutto girasse con un preset ultra-low. A suo avviso quindi i lavori su Beyond Good & Evil sono ben lontani dalla conclusione e potrebbero passare almeno altri due anni prima della pubblicazione.

Insider Gaming ha contattato Ubisoft prima della pubblicazione del report. In risposta un PR della compagnia francese non ha smentito né confermato le indiscrezioni, ma si è limitato a commentare: "Lo sviluppo di Beyond Good & Evil è in corso e il team è al lavoro per mantenere le sue ambiziosi promesse".

Beyond Good & Evil 2 è stato presentato ufficialmente il 30 maggio del 2008 con un trailer, probabilmente alcuni dei nostri lettori più giovani non erano neppure nati all'epoca. Sono passati dunque 5.297 giorni dal reveal, anche di più dei 5.156 giorni di Duke Nukem Forever.