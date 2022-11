Tales of Symphonia Remastered: il trailer della storia ci ricorda cosa racconta il gioco

Bandai Namco ha pubblicato il trailer della storia di Tales of Symphonia, per ricordarci cosa ci verrà raccontato da questo apprezzatissimo gioco di ruolo giapponese, ambientato in un mondo decadente.

Il protagonista è Lloyd Irving che, insieme ai suoi amici, vuole far rivivere il Mana liberandolo dall'oppressione dei Desian. Con la Prescelta dovrà compiere un lungo viaggio per rigenerare Sylvarant e salvare Tethe'alla, evitando che la rinascita di uno dei mondi causi la rovina dell'altro. Scegli chi e cosa vuoi salvare, ma ricorda che ogni scelta ha un costo e che non puoi salvare tutti.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Il GDR d'azione Tales of Symphonia, uno dei titoli della serie più apprezzati dalla critica, ritorna con una versione rimasterizzata in alta definizione.

La storia si svolge a Sylvarant, un mondo sull'orlo dell'estinzione a causa dello sfruttamento spregiudicato del mana ad opera di una malvagia organizzazione che si riteneva fosse stata esiliata 4000 anni prima dall'eroe Mithos.

Colette, la Prescelta, riceve una profezia dall'istituzione celeste Cruxis, e si imbarca in un viaggio per rigenerare il mondo con l'amico d'infanzia Lloyd.

Quest'avventura fantasy intensa e magnifica è popolata da personaggi sfaccettati e affascinanti.