PlayStation Plus, dicembre 2022: i giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony oggi ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium che saranno disponibili per il download durante il mese di dicembre 2022. Ecco la lista:

Mass Effect Legendary Edition - PS4

Biomutant - PS5 e PS4

Divine Knockout (DKO) - Founder's Edition - PS5 e PS4

I nuovi giochi gratuiti PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili a partire da martedì 6 dicembre 2022. Questo significa anche che avete ancora pochi giorni per riscattare i titoli gratis di novembre 2022, che includono Nioh 2 e LEGO Harry Potter Collection.

Mass Effect Legendary Edition è una raccolta della trilogia dei giochi con protagonista il comandate Shepard rimasterizzata e ottimizzata per la risoluzione 4K Ultra HD. Sono inclusi tutti i contenuti di Mass Effect, Mass Effect 2 e Mass Effect 3, compresi gli oltre 40 DLC usciti all'epoca della loro commercializzazione. Parliamo dunque complessivamente di centinaia di ore di gioco.

Si tratta sicuramente di un'aggiunta di spessore per PS Plus, non solo per i fan della serie che ora possono rivivere le gesta di Shepard con una nuova veste grafica, ma anche per coloro che non si sono mai avvicinati finora alla saga RPG di Bioware. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Mass Effect Legendary Edition.

Biomutant è un action ambientato in un open world post-apocalittico. Presenta un sistema di combattimento originale che mescola corpo a corpo, armi da fuoco e abilità mutanti, nonché una grande libertà di personalizzazione, con i giocatori che potranno ricodificare la struttura genetica del protagonista per modificarne a piacimento aspetto e stile di gioco.

Al netto della grande mole di contenuti secondarie, meccaniche di gioco divertenti e il focus sulla personalizzazione, purtroppo il titolo di Experiment 101 mostra alcuni problemi di bilanciamento, un design a tratti superficiale e alcune imperfezioni a livello tecnico, come spiegato nella nostra recensione di Biomutant.

Infine, Divine Knockout (DKO) è un picchiaduro 2D/3D in stile cartoon pubblicato da Hi-Rez Studios in cui i giocatori combattono nei panni di vari personaggi leggendari e divini, come Re Artù, Thor ed Hercules in modalità multiplayer 3v3, 2v2 e 1v1. Il gioco supporta il cross-platform play e la cross-progression tra tutte le piattaforme.

L'ingresso di Divine Knockout (DKO) nel catalogo dei giochi gratuiti del PlayStation Plus coincide con il suo lancio ufficiale. Gli sviluppatori di Red Beard Games promettono di supportare il gioco a lungo con nuovi personaggi divini, mappe, oggetti per la personalizzazione estetica e modalità tramite aggiornamenti regolari. La Founder's Edition include una skin a tema per Smite e altri bonus non meglio specificati per il momento.

Che ne pensate dei nuovi giochi gratuiti del PlayStation Plus per PS5 e PS4 in arrivo a dicembre 2022? Siete soddisfatti o speravate in qualcosa di differente? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.