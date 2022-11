PlayStation Plus, novembre 2022: Nioh 2, Heavenly Bodies e LEGO Harry Potter Collection

PlayStation Plus vede l'arrivo a novembre 2022 di tre nuovi giochi, disponibili senza costi aggiuntivi per gli abbonati al servizio di qualsiasi livello. Il piatto forte del mese è senza dubbio rappresentato da Nioh 2, lo spettacolare soulslike sviluppato da Team Ninja e ambientato in un Giappone feudale mai così oscuro e inquietante. Heavenly Bodies è invece un'avventura spaziale in cui controlliamo un astronauta alle prese con diverse missioni, con la possibilità di simulare in maniera realistica le reazioni del suo corpo e degli oggetti che lo circondano in assenza di gravità. Chiude la line-up di novembre LEGO Harry Potter Collection, una raccolta dei vari tie-in a base di mattoncini di plastica dedicati al giovane mago. I lettori di Multiplayer.it hanno apprezzato questa selezione? Sì, anche se i feedback positivi sono stati solo lievemente superiori a quelli negativi: stando al nostro sondaggio, il 20% degli utenti si è detto molto soddisfatto dei giochi e il 32% abbastanza soddisfatto.

Nioh 2 (PS5 e PS4) Nioh 2, un furioso boss fight Pur essendo il secondo capitolo della serie soulslike sviluppata da Team Ninja, Nioh 2 è in verità un prequel: gli eventi del gioco si svolgono diversi anni prima rispetto alle avventure di William Adams e raccontano la storia di un personaggio che dovremo creare da zero tramite un editor, un samurai con l'incarico di proteggere il proprio signore dall'assalto delle forze del male che hanno invaso il Giappone. La novità più rilevante del gioco sta nella natura del protagonista, nelle cui vene scorre un sangue misto: per metà umano, per metà Yokai. Questa peculiarità consente al guerriero che controlliamo di assumere la forma di un demone, aumentando in questo modo la sua capacità di attacco e il repertorio di mosse a disposizione nel corso di una campagna che si conferma anche in questo caso lunga e impegnativa. Come abbiamo scritto nella recensione di Nioh 2, il risultato finale è un titolo appassionante e corposo, dotato di boss fight assolutamente spettacolari e di diverse idee molto valide, ma al contempo incapace di introdurre particolari innovazioni rispetto al capitolo d'esordio, cosa che si nota anche nel palese riutilizzo di svariati asset.

Heavenly Bodies (PS5 e PS4) Heavenly Bodies, il nostro astronauta si muove all'interno della stazione spaziale Heavenly Bodies è un'avventura che ci proietta nello spazio degli anni '70, al comando di un astronauta che si trova a dover sistemare la stazione su cui opera. Da soli o insieme a un amico in cooperativa dovremo dunque affrontare sette capitoli e risolvere vari problemi, mentre la trama si dipana e prendono corpo meccaniche simulative basate sulla gravità e il suo impatto sui personaggi e l'ambiente che li circonda. È dunque il sistema di controllo a rappresentare il fulcro dell'esperienza, con diversi layout selezionabili che vanno a influenzare la difficoltà e la velocità dei nostri movimenti, rendendo anche le azioni più banali potenzialmente complesse. Una formula che si rivela originale e affascinante, come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Heavenly Bodies.

LEGO Harry Potter Collection (PS4) LEGO Harry Potter Collection, l'iconico scontro fra Voldemort e Harry Il fascino del Wizarding World non accenna a diminuire, come possono testimoniare milioni di fan delle opere di J.K. Rowling, e quando le avventure del suo giovane mago si mischiano con i colori e le gag dei mattoncini LEGO i risultati possono essere strabilianti. LEGO Harry Potter Collection si pone come una sintesi di tutto questo, racchiudendo in un'unica soluzione i due giochi che ripercorrono l'intera saga del personaggio. La formula è quella classica per il franchise curato da TT Games, fatta di gag "mute" che tuttavia riescono ancora a strappare un sorriso, piccoli enigmi ambientali e combattimenti un po' scivolosi, che tuttavia non rappresentano mai un problema visto che in queste produzioni il game over è un concetto relativo. Abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di LEGO Harry Potter Collection.