The Callisto Protocol: il podcast Helix Station è disponibile da oggi, è un prequel narrativo

Striking Distance Studios, sviluppatore di The Callisto Protocol, ha reso disponibile un nuovo podcast narrativo, Helix Station, che funge da prequel al gioco survival horror fantascientifico in arrivo a dicembre 2022.

Potete trovarlo ad esempio su Spotify a questo indirizzo. Gwendoline Christie, attrice di Game of Thrones e Star Wars, è la protagonista. "Helix Station è un horror fantascientifico cupo ed emozionante", ha dichiarato Christie in occasione dell'annuncio. "È stato fantastico lavorare con il team di Striking Distance Studios per dare vita al personaggio di Percy e gettare le basi narrative per The Callisto Protocol".

I primi due episodi di The Callisto Protocol: Helix Station sono disponibili da oggi e i nuovi episodi saranno distribuiti settimanalmente per il resto di novembre. È inoltre disponibile online un trailer per avere un assaggio di ciò che ci aspetta: lo potete trovare sempre al link sopra indicato o su altre piattaforme che distribuiscono podcast.

La locandina di The Callisto Protocol: Helix Station

Questo podcast horror fantascientifico sarò composto in totale da sei puntate. Come detto, Christie sarà nei panni di Percy, mentre Michael Ironside in quelli del collega Kane. I due sono a caccia di taglie nel sistema gioviano, ma si scontrano con l'ufficiale della prigione Black Iron Metzger (Kevin Durand) quando quest'ultimo requisisce la loro nave, costringendo il duo a svolgere un lavoro sulla stazione Helix abbandonata.

Oltre a Christie, Ironside e Durand, Helix Station vede la partecipazione di Sam Littlefield nel ruolo di Prendergast, Cassandra Blair nel ruolo di Tanaka, Leland Orser nel ruolo di Lennox e Caitlin Kinnunen nel ruolo di Juniper. Il podcast è stato diretto e condotto da Willie Block e Jake Emanuel, che hanno anche creato l'audiodramma The Edge of Sleep.

Vi ricordiamo infine che The Callisto Protocol è stato cancellato in Giappone, ecco perché.