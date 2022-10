The Callisto Protocol è stato cancellato in Giappone, ecco perché

Striking Distance Studios ha annunciato che The Callisto Protocol non verrà pubblicato in Giappone a causa delle restrizioni imposte dall'ente di classificazione CERO. I giocatori nel Sol Levante dunque potranno acquistare il gioco solo importando una copia retail da altri paesi.

Stando a quanto spiegato da un tweet pubblicato dal accout giapponese ufficiale del gioco, The Callisto Protocol non ha soddisfatto i requisiti dell'ente di classificazione di giapponese, il che ne impedirebbe la pubblicazione in Giappone.

Nel messaggio viene spiegato che per ottenere il via libera dal CERO sarebbero state necessarie delle modifiche talmente drastiche che ne risulterebbe un'esperienza di gioco molto differente da quella pensata dagli sviluppatori. Da qui la difficile decisione di cancellare la versione giapponese di The Callisto Protocol. Viene assicurato inoltre che tutti i preorder attualmente attivi verranno rimborsati.

Per il momento non è chiaro quali aspetti di The Callisto Protocol non siano andati a genio al CERO e forse non lo sapremo mai con certezza. Forse il problema è la presenza di scene estremamente violente ed elementi gore, ma questa è solo una nostra supposizione.

The Callisto Protocol è atteso su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 2 dicembre. Nonostante non sia ancora arrivati nei negozi, il director Glen Schofield ha dichiarato che il prossimo progetto dello studio, probabilmente un sequel di The Callisto Protocol, non richiederà del crunch.