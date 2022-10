The Callisto Protocol: niente crunch per il prossimo progetto dello studio, promette Schofield

Glenn Schofield ha promesso che gli sviluppatori di Striking Distance Studios non faranno crunch per realizzare il prossimo gioco, quello che seguirà all'imminente The Callisto Protocol.

Schofield è il director del gioco, nonché il capo di Striking Distance Studios. La dichiarazione è stata fatta in un'intervista con la testata Inverse, ovviamente incentrata sull'arrivo di The Callisto Protocol, survival horror fantascientifico apparentemente di pregevole fattura. Interessante il fatto che Schofield stia già pensando al prossimo progetto, perché questo ormai " è un gioco completo, ma ci sono molte idee, idee davvero cool, su cui vogliamo lavorare. Ho sempre voglia di fara la next big thing."

Il crunch è stato tirato in ballo parlando delle reazioni dei social media alle sue precedenti dichiarazioni in merito, in cui aveva rivendicato quasi con orgoglio i periodi di lavoro supplementare richiesto per lo sviluppo di The Callisto Protocol. Schofield: "Ciò che posso dirti, è che mi assicurerò che cose del genere non accadano né nel nostro prossimo successo, né in quelli futuri."

Se volete più informazioni sul gioco, vi rimandiamo alla nostra anteprima di The Callisto Protocol, di freschissima pubblicazione.