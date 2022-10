Dragon Age Dreadwolf: completata la fase Alfa, ora è giocabile dall'inizio alla fine

Tramite un aggiornamento sul sito ufficiale di EA, BioWare ha annunciato di aver completato i lavori sulla fase Alfa di Dragon Age Dreadwolf, il nuovo capitolo della serie RPG atteso su PC e console, che ora è giocabile dall'inizio alla fine. Questo significa che lo sviluppo è a buon punto, seppur siamo ancora lontani dal termine dei lavori.

"Il team è incredibilmente felice di annunciare un enorme passo avanti nello sviluppo del gioco che ora conoscete come Dragon Age: Dreadwolf. Abbiamo appena completato la nostra fase Alfa!", recita il post di Gary McKay di BioWare.

"Fino a questo momento, abbiamo lavorato molto sulle varie parti del gioco, ma è solo nella fase Alfa che un gioco mostra il suo volto. Ora, per la prima volta, possiamo provare l'intero gioco, dalle prime scene della prima missione fino alla fine. Possiamo vedere, ascoltare, sentire e giocare il tutto come un'esperienza omogenea."

Successivamente McKay precisa che in ogni caso che lo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf è ancora lontano dalla conclusione. Detto questo l'aver completato l'Alfa è in ogni caso un traguardo importante, in quanto ora gli sviluppatori possono raccogliere i feedback da diverse fonti, in modo da concentrare gli sforzi dello studio nel modo più efficiente possibile.

"Ovviamente, il gioco è lungi dall'essere ultimato, ma l'Alfa è uno dei traguardi più importanti nello sviluppo del gioco per diversi motivi. Prima di tutto, ora possiamo puntare a portare la fedeltà visiva verso la sua forma finale e a eseguire iterazioni sulle funzionalità di gioco. Ora la domanda principale è: "Dove concentriamo i nostri sforzi?" Per rispondere, chiediamo feedback da diverse fonti, tra cui i membri del Consiglio della Community, ciascuno con punti di vista ed esperienze unici, il nostro team di controllo qualità e approfonditi test interni. Raccogliere feedback da diverse fonti ci consente di capire al meglio dove dobbiamo dedicare più tempo per migliorare l'esperienza."

"Inoltre, ora possiamo valutare il ritmo del gioco, il modo in cui le relazioni si evolvono nel tempo, i progressi del giocatore e la coesione narrativa: in sostanza, il modo in cui la storia si sviluppa nella sua interezza. Possiamo riprendere la storia che abbiamo scritto e vedere se la stiamo esprimendo bene attraverso i personaggi, i dialoghi, i filmati e, in ultima analisi, il viaggio del giocatore. Ora che abbiamo la possibilità di fare una partita dall'inizio alla fine, possiamo iterare e perfezionare le cose che contano di più per i nostri fan."

McKay ha anche svelato che in Dragon Age Dreadwolf i giocatori potranno esplorare parti del mondo solo accennate nei precedenti del gioco. Una di queste sarà Minrathous, la capitale dell'Impero Tevinter, descritta come "una città costruita e alimentata dalla magia, ed è spettacolare vedere i modi in cui ciò si esprime nella sua identità visiva, e il confronto con le città precedenti visitate in Dragon Age".

In chiusura, McKay aggiunge che Dreadwolf non è l'unica cosa che bolle in pentola in casa Bioware. Ad esempio come sappiamo lo studio di EA sta lavorando anche al prossimo gioco di Mass Effect con un team di veterani.

Ora che la fase Alfa di Dragon Age Dreadwolf è completata la speranza è finalmente di vedere in azione il gioco con un trailer di gameplay nel prossimo futuro, chissà magari già durante i The Game Awards 2022 di dicembre.