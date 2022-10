R-Type Final 3 Evolved per PS5 annunciato, con mese di lancio

Lo studio di sviluppo Granzella ha annunciato l'arrivo di R-Type Final 3 Evolved per PS5 dalle pagine della rivista giapponese Famitsu, specificando anche il mese d'uscita: marzo 2023. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, sarà una versione riveduta e corretta di R-Type Final 2, che comprenderà tutti i contenuti pubblicati post lancio (tre stage pass, con l'ultimo di cui manca ancora un DLC, più vari extra) e subirà una revisione grafica.

R-Type Final 3 era già stato annunciato tempo fa per altre piattaforme, per inciso: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PS4. Ora è stata svelata anche la versione PS5, che non è chiaro se sarà in qualche modo diversa dalle altre, visto che è stata trattata a parte.

R-Type Final 3 Evolved, l'immagine di annuncio

Si parla di supporto per PlayStation VR 2, di spazi metaverso per le lobby online, di mini giochi e di più di 100 astronavi utilizzabili. L'annuncio cita anche sette livelli esclusivi, ma non si capisce se lo saranno della versione 3 del gioco o solo della versione PS5. Non ci resta che attendere per saperne di più e sapere se R-Type Final 3 Evolved sarà la versione definitiva dello sparatutto di Granzella, figlio di una serie storia molto prestigiosa.