R-Type Final 2 continua a essere aggiornato, ma non c’è traccia del terzo su piattaforme diverse da PS5

Granzella ha pubblicato un nuovo aggiornamento a sorpresa dello sparatutto classico R-Type Final 2, la versione 2.0.3, che introduce alcuni nuovi contenuti nel gioco in forma completamente gratuita. I fan però sono rimasti abbastanza sconcertati dalla situazione, visto che da anni aspettano che il gioco venga trasformato in R-Type Final 3, che per adesso rimane disponibile solo su PlayStation 5. Specifichiamo che non si tratta di una pretesa assurda, ma di una promessa fatta dagli sviluppatori stessi.

L'unica spiegazione che molti si sono dati, non confermata dal team di sviluppo, è che R-Type Final 3 Evolved sia sotto contratto con Sony, ossia che sia un'esclusiva temporanea (o assoluta, non è escluso) per PlayStation 5. Chissà se vedremo mai aggiornare il secondo capitolo al terzo.