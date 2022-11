Multiplayer.it è in cerca di articolisti

Con l'obiettivo di arricchire l'offerta editoriale per il 2023, Multiplayer.it è in cerca di nuovi collaboratori e collaboratrici freelancer per la realizzazione di articoli e speciali dedicati al mondo dei videogiochi. L'incarico riguarda non solo la scrittura di anteprime e recensioni, ma anche di contenuti editoriali originali, approfondimenti dei nuovi trend, retrospettive, inchieste o articoli d'opinione, allo scopo di rendere ancora più interessante, informativa e piacevole l'esperienza per i lettori di Multiplayer.it.

Se amate scrivere e raccontare le storie delle persone dietro ai videogiochi, pensate di avere punti di vista originali sugli argomenti più caldi del momento, se vi sentite sempre sul pezzo e siete convinti di poter offrire spunti di discussione interessanti attraverso i vostri articoli, contattateci a redazione@multiplayer.it.

Saper scrivere in maniera competente e coinvolgente, così come saper rispettare le scadenze, è un prerequisito fondamentale, avere un'ampia cultura sulla storia dei videogiochi e dei suoi generi è sicuramente consigliato, ma soprattutto siamo in cerca di persone la cui esperienza non si limita solo ai videogiochi, che sanno quindi guardare anche oltre i confini del medium, con diversi interessi, voglia di informarsi (e di informare gli altri) e una conoscenza abbastanza ampia della cultura pop.

La collaborazione è retribuita e avviene da remoto. Nell'inviare la vostra candidatura si prega di segnalare esperienze precedenti e link ad articoli e contenuti che siano indicativi delle vostre qualità.