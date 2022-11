The Pizza Quiz è un gioco che si Platina in 36 secondi e fa cassa sui cacciatori di trofei

Tramite una segnalazione di Mat Piscatella, noto analista del mercato videoludico e capo di NPD Group, scopriamo che esiste un gioco chiamato The Pizza Quiz. Perché è interessante? Perché si tratta di un videogioco che permette di ottenere il Platino in 36 secondi.

Si tratta chiaramente di un classico gioco pensato per attirare quei giocatori che amano andare a caccia di trofei e fare incetta di Bronzo, Argento, Oro e Platino in modo rapido. Riteniamo però che questo gioco sia uno dei più veloci tra quelli noti, visto che richiede solo 36 secondi secondo la dichiarazione di Piscatella.

Come potete vedere tramite il suo tweet, Piscatella ha condiviso delle immagini dedicate al gioco per confermare quanto detto. La lista di trofei da lui mostrata indica come abbiamo ottenuto molti trofei esattamente nello stesso minuto, quindi effettivamente è stato in grado di farlo in pochi secondi.

Tramite una rapida ricerca su PS Store, possiamo vedere che The Pizza Quiz costa 1.49€: i cacciatori di trofei non resisteranno di fronte a un gioco così poco costoso e così generoso. Notiamo però che non si tratta dell'unico gioco della serie. Vi sono dei giochi, probabilmente identici, dedicati al basketball, al football, ai piccioni, burger, maiali, polli, mucche, taco, cani e pecore.

Supponendo che ogni gioco si possa platinare in meno di un minuto, per una quindicina di euro potreste rimpolpare la vostra lista trofei in meno tempo di quanto Bloodborne v1.0 ha bisogno per caricare un'area di gioco. Supponiamo anche che ora questi giochi assumano un valore aggiuntivo grazie a PlayStation Stars che richiede di salire di livello ottenendo trofei e acquistando giochi.

Parlando comunque solo dei trofei, è ovvio che non abbiano un vero e proprio valore se non quello che il giocatore stesso gli assegna. Ad alcuni piace semplicemente vedere numeri sempre più grandi, altri li ignorano volontariamente, altri li trovano anche una noia mentre altri giocatori semplicemente giocano per il gusto di giocare e platinano giochi solo perché si stanno divertendo e vogliono fare tutto quello che il gioco offre (che spesso è anche più di quanto i trofei richiedono).

The Pizza Quiz e gli altri giochi della serie dimostrano però ancora una volta come vi sia un vero mercato dietro la raccolta compulsiva dei trofei. Voi che ne pensate?