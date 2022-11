Monster Hunter Rise in arrivo su PlayStation, Xbox e Game Pass nel 2023, per Insider Gaming

Stando a un report di The Snitch pubblicato su Insider Gaming, Capcom pubblicherà Monster Hunter Rise su PS5 e Xbox Series X|S il prossimo anno e al lancio il titolo sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. A quanto pare la data di uscita è fissata per il 20 gennaio 2023, con il lancio della maxi-espansione Sunbreak fissata per la primavera dello stesso anno. Attualmente Monster Hunter Rise è disponibile solo su Nintendo Switch e PC (Steam).

Aggiornamento: Tom Henderson, proprietario di Insider Gaming e altro noto insider, ha aggiornato l'articolo, dichiarando che il gioco arriverà anche su PS4 e Xbox One. Tuttavia i 4K e 60fps al momento sembrerebbero una prerogativa delle console di attuale generazione.

Le presunte versioni PS5 e Xbox Series X|S di Monster Hunter Rise gireranno con risoluzione 4K e a 60 fps, e supporteranno il 3D audio. Purtroppo il report non aggiunge ulteriori dettagli in merito ai porting, come il prezzo di lancio e quali altre funzionalità possono aspettarsi i giocatori PlayStation e Xbox.

Monster Hunter Rise, un artwork con il Valstrax Cremisi

Per il momento vi suggeriamo di prendere con le molle queste indiscrezioni perché senza conferma ufficiale da parte da Capcom. Detto questo The Snitch e Tom Henderson nel tempo si sono dimostrati delle fonti di informazioni molto affidabili, quindi a questo punto non ci sorprenderebbe affatto un annuncio ufficiale nei prossimi giorni, magari in occasione dei The Game Awards 2022 del 9 dicembre 2022.

Stando agli ultimi dati ufficiali condivisi da Capcom ad agosto, Monster Hunter Rise ha venduto oltre 11 milioni di copie in tutto il mondo dal lancio, mentre l'espansione Sunbreak è a quota 4 milioni di copie. Parliamo dunque di un titolo di grande successo commerciale, che aumenterà ulteriormente nel caso venissero confermate le versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S e One.

D'altro canto, ciò potrebbe confermare indirettamente che per il prossimo capitolo della serie Monster Hunter potrebbe essere necessario aspettare ancora a lungo e forse non se ne riparlerà prima del 2024 inoltrato. Staremo a vedere.

Che ne pensate, vi piacerebbe giocare (o rigiocare) a Monster Hunter Rise su PS5 e Xbox Series X|S? Fatecelo sapere nei commenti.