Nintendo Switch e il gioco Furry Hentai che è molto furry e per nulla hentai

Nintendo Switch è molte cose, ma agli occhi di tutti è una console per famiglie, per giovanissimi. Può essere vero o meno, ma l'immagine della compagnia di Kyoto è questa e per certo Nintendo non è infelice. Questo ovviamente non gli impedisce di pubblicare anche giochi violenti e più "adulti", come ad esempio DOOM Eternal.

In mezzo a tutto questo, però, c'è anche altro, come scoperto da alcuni utenti recentemente. Parliamo di Furry Hentai Tangram, un gioco puzzle nel quale il giocatore deve incastrare dei pezzi in una griglia così da svelare il disegno sottostante.

Sia chiaro, non abbiamo nulla contro i furry e nulla contro gli hentai. La tematica di un videogioco non è un fattore sufficiente per criticarne la qualità o addirittura la dignità, ma in questo caso il problema è che il gioco appare direttamente nella prima pagina del Nintendo eShop di Switch, anche di fronte a un tipo di pubblico che non dovrebbe vedere opere di questo tipo. La cosa non è stata presa bene, come potete vedere ad esempio su Reddit, dove un utente si lamenta che il contenuto è visibile sull'account di un bambino di otto anni.

Si può ovviamente bloccare il problema sul nascere usando il Parental Control di Switch, ma siamo certi che molti genitori non sapranno neanche di poterlo fare e non avevano immaginato di averne bisogno.

A dirla tutta, il problema che si va a risolvere è minimi, visto che la parte più hentai di Furry Hentai Tangram è il suo nome. Il gioco non include alcuna nudità completa, al massimo delle scene con dei bikini. Il gioco, infatti, utilizza il termine hentai probabilmente più per clickbait che per altro. I furry non mancano, sia chiaro, ma non è quello il problema.

Ci si ritrova quindi nella strana situazione nella quale il gioco finge di avere contenuti non adatti ai minori, ma in realtà non li ha, motivo probabilmente per il quale ha potuto tranquillamente finire in prima pagina nello store Switch.

La donna-gatta è vestita, tranquilli

Nondimeno, non è affatto chiaro quali siano i limiti del Nintendo eShop. Voi che ne pensate? Nintendo dovrebbe evitare di mostrare giochi con "hentai" nel nome oppure è solo un problema del singolo nucleo famigliare anticipare questo tipo di problematiche?

