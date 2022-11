Bethesda lavora a un nuovo gioco mobile, svela Todd Howard

Bethesda sta lavorando a un nuovo gioco per mobile, questo è quanto svelato da Todd Howard. Attualmente non sappiamo a quale saga sia dedicato questo videogioco.

Parlando con Lex Fridman nell'ultimo episodio del suo podcast, il produttore esecutivo di Bethesda e director di Starfield Todd Howard ha rivelato che il team ha in cantiere un altro gioco per smartphone.

Parlando delle differenze concettuali tra la progettazione di un gioco per console e quella di un gioco per smartphone, Howard ha detto chiaramente: "Abbiamo fatto alcune cose e abbiamo un nuovo gioco per smartphone a cui stiamo lavorando e che non abbiamo ancora annunciato e di cui sono innamorato".

Fallout Shelter

Non ha rivelato altro riguardo al genere, alla data di uscita o altri dettagli, ma ha suggerito che si tratterà di un'esperienza più approfondita piuttosto che di un gioco destinato a essere giocato per brevi sessioni.

"Abbiamo scoperto che con i nostri giochi, in particolare con Fallout Shelter, la gente si siede per un'ora o due. Si siedono e giocano. Un gran numero di persone ci gioca per ore al giorno".

Fallout Shelter è stato pubblicato nel 2015 come gioco di simulazione di costruzione e gestione in cui i giocatori prendono il controllo di un Vault e lo espandono nel tempo, ma da allora lo sviluppatore non ha fatto molto altro in ambito mobile.

Diteci, che saga vorreste vedere su smartphone?

Howard ha parlato anche di Starfield.