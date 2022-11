Sonic Frontiers: tre aggiornamenti contenuti gratis svelati, con anche nuovi personaggi giocabili

Sonic Frontiers continuerà ad espandersi. Il team ha ufficializzato i contenuti che potremo ottenere tramite una serie di update nel corso del 2023. Saranno tre e proporranno varie novità.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere poco sotto. Il primo aggiornamento di Sonic Frontiers inlcuderà il Jube Box, la modalità fotografica e nuove modalità sfida. A seguire vi sarà l'update 2 che proporrà il compleanno di Sonic, sfide per le zone aperte e nuovi Koco.

In chiusura, il terzo aggiornamento di Sonic Frontiers proporrà nuovi personaggi giocabili e nuove storie. Quest'ultimo è quello che ha meno dettagli, essendo il più lontano.

Il PR Manager di SEGA, Evan Bader, afferma inoltre che tutti i contenuti che sono indicati nel tweet saranno resi disponibili in formato gratuito per tutti i giocatori di Sonic Frontiers.

Per il momento non abbiamo dettagli sulla data di uscita, quindi è possibile che si dovrà aspettare un po' prima di poter mettere le mani su queste novità.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Sonic Frontiers, nella quale vi abbiamo spiegato che "Sonic Frontiers è il gioco di una riscossa che molti aspettavano da venti e passa anni. Finalmente il Sonic Team ha capito come tradurre la sua serie più famosa in un contesto tridimensionale, ma ora è necessario alzare la qualità di tutto il resto. È proprio il contorno a danneggiare un gioco che avrebbe meritato sicuramente di più, soprattutto più rifinitura e più attenzione a certi maledetti dettagli. Se cercate qualcosa di veloce, fresco e divertente, se cercate un platform diverso dai soliti Nintendo, probabilmente Sonic Frontiers sarà in grado di soddisfare tutte le vostre necessità. È anche un gioco piuttosto sostanzioso: sono necessarie circa venti ore per arrivare alla fine e sicuramente c'è chi ce ne passerà di più. Cosa non scontata: testo e voci sono completamente in italiano."