Final Fantasy 16: Yoshida sarà ai TGA 2022 per un annuncio speciale, data di uscita in arrivo?

L'account Twitter dei The Game Awards 2022 ha annunciato che durante lo show Naoki Yoshida, il producer di Final Fantasy 16, salirà sul palco per una "presentazione dal vivo molto speciale". A questo punto ci sembra piuttosto scontato che per l'occasione verrà finalmente svelata la data di uscita del gioco con un nuovo trailer e forse inizieranno anche i preorder.

"Giovedì prossimo (le prime ore di venerdì in Italia, ndr) The Game Awards è onorato di dare il benvenuto allo show a Noaki Yoshida, producer di Final Fantasy 16 per una presentazione dal vivo molto speciale", recita il post su Twitter.

Giusto poche ore fa, Final Fantasy 16 è stato classificato in Brasile, un indizio del fatto che probabilmente la data di uscita, per il momento fissata per l'estate 2023, verrà svelata a breve. La scorsa settimana inoltre un report del noto insider Tom Henderso indicava proprio i The Game Awards 2022 della prossima settimana come palcoscenico ideale per l'annuncio.

Sarà vero? Per scoprire la verità non dovremo attendere a lungo: i The Game Awards 2022 andranno in onda a partire dalle 01:30 italiane di venerdì 9 dicembre 2022. Data l'ora tarda probabilmente in molti non riusciranno a seguire in diretta l'evento con noi sul canale Twitch di Multiplayer.it, ma non temete, troverete tutte le novità, i trailer e gli annunci fatti durante lo show riepilogate sulle nostre pagine tramite notizie e approfondimenti.