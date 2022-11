The Last of Us, la serie: nuovi poster mostrano quattro personaggi

La serie TV di The Last of Us arriverà nel 2023, ma già ora abbiamo modo di vedere i personaggi che potremo incontrare nelle puntate. Il tutto è possibile grazie a nuovi poster, condivisi online.

L'utente Shinobi602 ha raccolto le quattro immagini e le mostra tramite il proprio profilo Twitter, come potete vedere qui sotto. I personaggi mostrati sono Bill, Henry, Sam e Tommy.

Bill sarà interpretato da Nick Offerman. Il personaggio appare nel gioco, in una fase tutto sommato iniziale dell'avventura, e aiuta Ellie e Joel a trovare un mezzo per spostarsi. Bill è un sopravvissuto e ha quasi totale controllo sulla città nella quale vive, oramai disabitata.

Henry e Sam, interpretati da Lamar Johnson e Keivonn Woodard, sono invece due fratelli che si imbattono in Joel ed Ellie e decidono di unirsi a loro temporaneamente. Henry, il maggiore, vuole unicamente salvare il fratello, mentre cerca di guidarlo verso il resto del proprio gruppo, dal quale sono rimasti separati.

Infine, Tommy - interpretato da Gabriel Luna - è il fratello di Joel. Il personaggio appare nel gioco sin dalle prime scene, quando viviamo il "passato". Tommy, nel corso del gioco, si è da tempo separato dal fratello e vive lontano, ma Joel avrà modo di ricontrarlo.

Ecco infine il poster ufficiale di The Last of Us.