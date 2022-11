The Last of Us: HBO ha pubblicato il poster ufficiale della serie TV

HBO ha pubblicato il poster ufficiale della serie TV The Last of Us su Twitter, serie che sarà trasmessa a partire dal 15 gennaio 2023. Il testo di accompagnamento all'immagine è decisamente stringato e ci ricorda soltanto l'uscita e chi sono i protagonisti: Pedro Pascal nei panni di Joel e Bella Ramsey in quelli di Ellie.

L'immagine di suo è in linea con l'immaginario della serie e vede Joel e Ellie che camminano verso un città in rovina. Lo stile è quello che abbiamo imparato ad amare nei giochi di Naughty Dog, pur con le ovvie differenze.

L'intenzione degli autori della serie è quella di creare qualcosa di diverso dai videogiochi, tanto che è stato chiesto agli attori di non giocare ai titoli di Naughty Dog, in modo da non essere influenzati nell'interpretazione dei personaggi.

La serie TV di The Last of Us sarà visibile anche in Italia a partire dal 16 gennaio 2023 su Sky Atlantic e in streaming su NOW.