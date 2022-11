PlayStation 6 non uscirà prima del 2027, suggerisce Sony in un documento ufficiale

PlayStation 6 non dovrebbe uscire prima del 2027: l'informazione dev'essere ottenuta con un po' di deduzione ma la fonte è la stessa Sony, all'interno del documento ufficiale emerso oggi sulle posizioni della compagnia riguardo l'acquisizione di Activision Blizzard.

Come abbiamo visto, la CMA britannica ha "desecretato" i documenti inviati da Sony e Microsoft sul caso in corso riguardante l'acquisizione di Activision Blizzard. Oltre ai toni durissimi della compagnia nipponica contro Microsoft, c'è un altro elemento di notevole interesse che compare in un passaggio un po' nascosto, il quale sembra proprio riferirsi a PlayStation 6, ovvero quella che dovrebbe essere la prossima console Sony.

Nel passaggio in questione, la compagnia riferisce la proposta di Microsoft di continuare a far uscire Call of Duty su PlayStation almeno fino al 2027 o fino quando "avrà senso" continuare a farlo uscire su tale piattaforma. "Un periodo fino al 2027, o un periodo anche inferiore che Microsoft potrebbe unilateralmente determinare in base a quanto faccia senso, è qualcosa di fortemente inadeguato", ha scritto Sony al riguardo.



"Quando Sony Interactive Entertainment lancerà la prossima generazione della sua console PlayStation (che accadrà probabilmente intorno al .... [la presunta data è cancellata nel documento -ndR]) potrebbe aver perso accesso a Call of Duty o altri titoli Activision, rendendola soggetta a un cambio di idea da parte degli utenti e alla conseguente degradazione della sua competitività".

La data è stata dunque oscurata, tuttavia il riferimento temporale, in questo passaggio, è il 2027. Tale è la data che sembra preoccupare Sony, perché sarebbe il limite che Microsoft aveva posto alla sua prima proposta. Dopo di questa, l'eventuale lancio della nuova console potrebbe andare incontro all'impossibilità di ricevere Call of Duty. Tutto questo, secondo l'analista di mercato Piers Harding-Rolls che riporta il frammento in questione, potrebbe far pensare che l'arrivo di PS6 potrebbe avvenire tra il 2027 e il 2028, prevedendo dunque un ciclo vitale di PS5 simile a quello di PS4 prima dell'arrivo della nuova generazione.