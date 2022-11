Disney Speedstorm è stato rimandato al 2023: dettagli sul free to play

Gameloft ha posticipato il gioco di corse free-to-play Disney Speedstorm al 2023. Inizialmente il gioco era previsto per il 2022, ma non farà in tempo Sarà disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e Microsoft Store.

Di seguito il messaggio completo di Gameloft sul ritardo: "Abbiamo lavorato diligentemente per creare un'esperienza straordinaria per Disney Speedstorm, proponendo la nostra visione dell'emozionante magia che i fan apprezzano con i loro personaggi e giochi Disney e Pixar preferiti. Vogliamo che i fan non solo si divertano, ma che godano di un'esperienza di gara veloce e competitiva che li assorbirà per gli anni a venire."

"Per questo motivo, dopo un'attenta valutazione, abbiamo deciso di ritardare l'uscita mondiale di Disney Speedstorm per soddisfare le nostre aspettative e fornire ai giocatori un'esperienza di gara più coinvolgente, più possibilità di personalizzazione, modalità di gioco e altro ancora."

"I fan sono invitati a unirsi a noi sulla pista quando Disney Speedstorm verrà pubblicato nel 2023 su PC e console. Apprezziamo tutti i commenti e il supporto che abbiamo ricevuto dai fan che hanno partecipato alla beta all'inizio dell'anno e dai nostri follower sui social. Abbiamo intenzione di tenere aggiornati i fan sui nostri progressi con aggiornamenti regolari su queste caratteristiche man mano che ci avviciniamo al lancio, quindi restate sintonizzati per saperne di più nelle prossime settimane!"

"Vorremmo ringraziare la nostra comunità per il loro prezioso feedback e non vediamo l'ora che possiate vedere ciò che il team ha lavorato duramente per portarvi. - Dal team Disney Speedstorm".