Call of Duty: Warzone 2.0, video confronto tra PS5, Xbox Series X e S da Digital Foundry

I tech enthusiast di Digital Foundry hanno pubblicato la loro video analisi delle versioni console di Call of Duty: Warzone 2.0 dove analizzano e mettono a confronto il battle royale su PS5, Xbox Series X e S. Potrete visualizzare il filmato nel player poco più sotto.

Stando alle analisi di Digital Foundry, Call of Duty: Warzone 2 su PS5 e Xbox Series X offrono setting grafici praticamente identici, con risoluzione, ombre, texture e densità del fogliame della stessa qualità. Su Series S invece ci sono stati dei compromessi e non solo per quanto riguarda la risoluzione, in particolare per la densità del fogliame e la qualità delle ombre.

Nella modalità a 60 fps, sia PS5 che Xbox Series X raggiungono questo target in quasi tutte le occasioni, con rari cali. Serie S invece soffre di screen tearing e cali del framerate intorno ai 55 fps in presenza di fogliame.

Nella modalità a 120 fps PS5 e Xbox Series X oscillano tra i 100 e i 120 fps. La console Sony in ogni scenario presenta performance migliori di quella Microsoft con mediamente 10 fps in più. Series S invece mostra cali più frequenti e pesanti.

Con entrambe le modalità grafiche Warzone 2.0 usa una risoluzione dinamica che va da i 1080p al 4K su PS5 e Xbox Series X, mentre su Series S il range è di 720p - 1440p. Viene fatto notare che anche alle risoluzione più basse la qualità dell'immagine non ne risente in modo drastico grazie a un'ottima implementazione dell'upscaling TAAU.

Digital Foundry consiglia di utilizzare la modalità grafica a 120 fps in ogni caso, dato che Call of Duty: Warzone 2.0 si tratta di "una delle migliori esperienze a 120 Hz disponibili su PS5 e Xbox Series", specialmente se avete un TV o monitor che supporta il VRR.

