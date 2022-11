Call Of Duty: Warzone 2.0: le migliori armi, accessori, specialità e classi nella Stagione 1

Volete distruggere i vostri avversari in Call Of Duty: Warzone 2.0? Allora dovete conoscere le migliori armi e accessori da equipaggiare nelle classi personalizzate.

In seguito all'enorme successo riscontrato da Call Of Duty: Warzone, Activision ha deciso di partire da zero, pubblicato una nuova versione del popolarissimo battle royale a poche settimane dal lancio di Call Of Duty: Modern Warfare II. Questa scelta è stata presa per poter bilanciare l'ampio arsenale d'armi accumulato in diversi anni del primo Warzone e al contempo andare a proporre delle sostanziali novità nel gameplay e struttura del gameplay. Le fondamenta di Warzone 2.0 sono state costruite sulle solide basi di Call Of Duty: Modern Warfare II dal quale ha ereditato sia i contenuti che la parte tecnica. I giocatori hanno quindi a disposizione decine di armi completamente nuove, ognuna completamente personalizzabile con svariati accessori. A seconda del proprio stile di gioco è possibile creare un'apposita classe in grado di soddisfare le vostre esigenze sul campo di battaglia. Per quanto gli sviluppatori provino a creare un'esperienza di gioco bilanciata ed un equilibrio tra le varie armi, ci saranno sempre delle bocche da fuoco che spiccheranno rispetto alle altre. L'inizio della Stagione 1, avvenuto in parallelo con il lancio di Warzone 2.0, ha portato a diversi cambiamenti alle armi presenti in Modern Warfare II, oltre ad introdurre nuovi fucili da sbloccare con l'ormai classico Battle Pass. In questa nostra guida vogliamo quindi darvi qualche consiglio sulle migliori armi, accessori, equipaggiamenti e classi da utilizzare in Call Of Duty: Warzone 2.0, per dominare le partite del famoso battle royale, sia in singolo che in compagnia dei vostri fidati compagni d'armi.

Le migliori classi Il menu degli equipaggiamenti personalizzati all'interno di Call Of Duty: Warzone 2.0 Ogni classe in Warzone 2.0 è composta da due armi, due equipaggiamenti e tre specialità. Durante le partite è possibile ottenere una classe personalizzata creata precedentemente tramite il menu di gioco, tramite il lancio dell'equipaggiamento che avviene in maniera automatica durante la partita. Raggiungendo le casse che cadranno dal cielo, potrete ottenere una delle vostre classi preferite per affrontare il resto della partita ben preparati. Tendenzialmente si consiglia di creare le classi utilizzando la specialità "Risposta eccessiva", che permette di equipaggiare due armi primarie. In questo modo avrete una maggiore flessibilità per coprire gli scontri a tutte le distanze con la giusta bocca da fuoco. Ci sono quindi tre diverse tipologie di armi, da combinare a coppie nelle vostre classi: Fucili automatici: fucili d'assalto, mitragliatrici leggere, perfette per gli scontri a medie-lunghe distanze

fucili d'assalto, mitragliatrici leggere, perfette per gli scontri a medie-lunghe distanze Mitragliette: ottimali per gli scontri ravvicinati

ottimali per gli scontri ravvicinati Fucili di precisione: utilissimi per gli scontri a lunghe distanze

Il nostro consiglio è quindi quello di avere due armi primarie in grado di coprire ogni tipologia di scontro che potrebbe capitarvi all'interno del battle royale. In Warzone 2.0 però è possibile anche acquistare delle armi primarie con i vostri accessori preferiti, direttamente dalle stazioni d'acquisto pagando una cifra di $5.000. Anche questa potrebbe essere una valida alternativa per procurarvi le vostre armi preferite, andando ad utilizzare altre specialità invece di "Risposta eccessiva". Rimane comunque valido il consiglio di avere delle armi per coprire ogni range di battaglia possibile all'interno del battle royale.

I migliori equipaggiamenti e granate Il folgoratore è sicuramente un equipaggiamento tattico utilissimo in Warzone 2.0 Per quanto riguarda invece gli equipaggiamenti, tra quelli letali vi consigliamo caldamente la carica perforante. Come suggerisce il nome stesso, questo esplosivo è in grado di perforare una parete e di esplodere all'interno. In questo modo potrete far uscire allo scoperto i giocatori nascosti in un'abitazione, senza dover lanciare una granata ad esempio da una finestra. L'equipaggiamento non letale consigliato è invece il folgoratore. Quando il nemico si avvicina a questa "trappola" inizierà a sparare colpi a vuoto e rimarrà paralizzato per qualche secondo. Risulta dunque particolarmente utile sia per stordire i nemici, sia per fargli perdere alcuni colpi dal caricatore, in modo che debbano poi ricaricare per ingaggiare un importante scontro. Potreste optare anche alle classiche granate fumogene per coprire la vostra fuga in un'area particolarmente aperta, oppure alle mine claymore per barricarvi in un'abitazione (facendo attenzione alle cariche perforanti menzionate in precedenza). Anche le classiche flashbang sono ancora dannatamente utili, così come le granate semtex da lanciare verso i nemici, ancora meglio se quest'ultimi si nascondono tra i veicoli in grado di farli esplodere in aria.

Le migliori specialità I pacchetti specialità disponibili all'interno di Warzone 2.0 Contrariamente a quanto accadeva nella prima versione del battle royale di Activision, in Warzone 2.0 non è possibile personalizzare le proprie specialità per ogni classe. Gli sviluppatori hanno creato dei pacchetti predefiniti che vi elenchiamo qui sotto, che non possono essere cambiati. Forse in futuro questa funzionalità verrà modificata, visto che sono già tanti i giocatori che si lamentano di questa funzionalità mancante. Tra i pacchetti più utili all'interno di Warzone 2.0 ci sentiamo di consigliare i seguenti: Avanguardia, Specialista d'armi e Spettro. Il primo risulta particolarmente utile per la specialità Massima Allerta, che ci indica quando siamo sotto tiro di qualche avversario. Lo Specialista d'armi è utile per la sua specialità Risposta eccessiva, che vi permette di ottenere due armi primarie. Infine Spettro è utile per la specialità Fantasma, che vi rende invisibili agli UAV lanciati dagli avversari. Avanguardia: Di Corsa, Squadra Artificieri, Rifornimento e Massima Allerta

Di Corsa, Squadra Artificieri, Rifornimento e Massima Allerta Commando: Sciacallo, Braccio Allenato, Mani veloci e Massima Allerta

Sciacallo, Braccio Allenato, Mani veloci e Massima Allerta Spettro: Di Corsa, Tracciante, Localizzatore e Fantasma

Di Corsa, Tracciante, Localizzatore e Fantasma Esploratore: Sciacallo, Braccio Allenato, Concentrazione e Fantasma

Sciacallo, Braccio Allenato, Concentrazione e Fantasma Sentinella: Esperto Navigato, Squadra Artificieri, Sangue Freddo e Overclock

Esperto Navigato, Squadra Artificieri, Sangue Freddo e Overclock Guardiano: Di Corsa, Braccio Allenato, Mani Veloci e Overclock

Di Corsa, Braccio Allenato, Mani Veloci e Overclock Specialista Armamenti: Risposta Eccessiva, Braccio Allenato, Localizzatore e Superstite

Risposta Eccessiva, Braccio Allenato, Localizzatore e Superstite Ricognitore: Di Corsa, Tracciante, Concentrazione e Occhio di Falco

I migliori fucili automatici RPK in Call Of Duty: Warzone 2.0 RPK La mitragliatrice leggera RPK rappresenta un'arma devastante per Warzone 2.0. Grazie ai suoi caricatori generosi, una stabilità disarmante ed una potenza superiore alla media permette di gestire senza alcuna difficoltà gli scontri di media e lunga distanza. Se configurata con i seguenti accessori avrete la massima precisione e sarà quasi troppo facile abbattere i vostri avversari con una raffica di colpi. Volata: POLAFIRE-S

POLAFIRE-S Sottocanna: VX PINEAPPLE

VX PINEAPPLE Impugnatura: DEMO-X2 GRIP

DEMO-X2 GRIP Calcio: HEAVY SUPPORT

HEAVY SUPPORT Ottica: VLK 4.0

TAQ-56 in Call Of Duty: Warzone 2.0 TAQ-56 Il famosissimo SCAR è tornato, questa volta con il nome TAQ-56. Si tratta di un fucile d'assalto molto preciso, perfetto per le medio-lunghe distanze, con la possibilità di equipaggiare i caricatori da 60 colpi. Con il l'ottica a zoom variabile che vi consigliamo tra gli accessori, potrete infatti colpire i vostri avversari sia da vicino che da lontano, mantenendo la giusta stabilità con la specialità "Concentrazione" equipaggiato. Provatelo e non ve ne pentirete! Volata: RF CROWN 50

RF CROWN 50 Canna: 17,5" TUNDRA PRO

17,5" TUNDRA PRO Ottica: MIRINO TELESCOPICO LUCA BANDERA

MIRINO TELESCOPICO LUCA BANDERA Calcio: TACTIQUE BRUTE

TACTIQUE BRUTE Caricatore: 60 COLPI

M4 in Call Of Duty: Warzone 2.0 M4 Il fucile d'assalto per eccellenza, sicuramente tra i più presenti nei moderni giochi di Call Of Duty. Stiamo chiaramente parlando del M4, che in questo Warzone 2.0 è tornato più forte che mai. Con la seguente configurazione risulta un'arma perfetta per gli scontri a brevi-medie distanze, ma che non delude nemmeno se usato per gli scontri in zone più aperte. La sua precisione e la potenza di fuoco sono indubbiamente i suoi punti forti. Volata: HARBINGER D20

HARBINGER D20 Canna: HIGHTOWER 20"

HIGHTOWER 20" Ottica: SCHLAGER 3.4X

SCHLAGER 3.4X Sottocanna: FTAC RIPPER 56

FTAC RIPPER 56 Caricatore: 45 COLPI

Lachmann 556 in Call Of Duty: Warzone 2.0 Lachmann 556 Il vero erede del famosissimo KILO che ha fatto la storia del primo Warzone, questo Lachman 556 è indubbiamente un'arma da considerare per le vostre partite nel nuovo battle royale. Si tratta di un'arma molto precisa, sia nelle medie che nelle lunghe distanze, soprattutto se usata nella seguente configurazione. Risulta quindi ottima da usare in accoppiata con una mitraglietta, che va a coprire anche gli scontri ravvicinati. Volata: HARBINGER D20

HARBINGER D20 Canna: 15.9" LACHMANN RAPP

15.9" LACHMANN RAPP Sottocanna: VX PINEAPPLE

VX PINEAPPLE Ottica: VLK 4.0

VLK 4.0 Caricatore: 40 COLPI

Kastov 74-U in Call Of Duty: Warzone 2.0 Kastov 74-U Nella seguente configurazione questo fucile d'assalto è paragonabile ad una mitraglietta. Non è un segreto infatti che il Kastov 74-U (o se preferite AK-74-U) veniva classificata come una mitraglietta in molti Call Of Duty del passato. Con questi accessori diventa dunque ottima per gli scontri a medio-corto raggio, dove eccelle quasi senza nessun rivale. Utile quindi per essere l'arma da affiancare a qualche fucile di precisione. Volata: XTEN HAVOC 90

XTEN HAVOC 90 Canna: BR209

BR209 Sottocanna: FSS SHARKFIN 90

FSS SHARKFIN 90 Munizioni: 45 COLPI

45 COLPI Impugnatura: TRUE-TAC

RAAL MG in Call Of Duty: Warzone 2.0 RAAL MG Questa mitragliatrice leggera è veramente devastante. Tipicamente queste armi soffrono di un forte rinculo e quindi non sono ideali per gli scontri a lunghe distanze. Non è questo il caso, perché il RAAL MG è una vera potenza, che non si sbilancia nemmeno in zone aperte. Con il suo ampio caricatore potete anche permettervi di sbagliare qualche colpo e continuare a sparare senza sosta. Occhio però ai tempi di ricarica. Volata: FTAC REAPER

FTAC REAPER Sottocanna: DEMO NARROW

DEMO NARROW Calcio: FSS RIOT

FSS RIOT Laser: FSS OLE-V

FSS OLE-V Ottica: CRONEN MINI PRO

Le migliori mitragliette Lachmann Sub in Call Of Duty: Warzone 2.0 Lachmann Sub Questa mitraglietta è un vero e proprio mostro. Probabilmente è la migliore mitraglietta del gioco, quindi potreste anche non considerare le altre ed andare dritti con il Lachmann Sub a dominare gli scontri ravvicinati. Nella seguente configurazione avrete un arma rapida e, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, anche molto precisa. Utilizzate il caricatore grande da 40 colpi, quello da 50 se preferite giocare in gruppi da 4 giocatori. Volata: FTAC CASTLE COMP

FTAC CASTLE COMP Canna: FTAC M-SUB 12"

FTAC M-SUB 12" Sottocanna: FSS SHARKFIN 90

FSS SHARKFIN 90 Calcio: LM STOCKLESS MOD

LM STOCKLESS MOD Caricatore: 40 COLPI

Minibak in Call Of Duty: Warzone 2.0 Minibak Questa è una valida alternativa al Lachmann Sub, soprattutto per il suo caricatore gigantesco. La precisione del Minibak non è affatto male e negli scontri ravvicinati si comporta molto bene. Il Lachmann Sub rimane come più forte come arma, ma potreste trovarvi bene anche con il Minibak, quindi vi consigliamo di provarlo nella seguente configurazione. Volata: XTEN RR-40

XTEN RR-40 Canna: BAK-9 279 MM

BAK-9 279 MM Munizioni: 9 MM ARMOR PIERCING

9 MM ARMOR PIERCING Caricatore: MINIBAK GRIP

MINIBAK GRIP Impugnatura: TRUE-TAC

Migliori fucili di precisione MCPR-300 in Call Of Duty: Warzone 2.0 MCPR-300 Questo fucile di precisione offre un'elevata mobilità, un decente rateo di fuoco e una potenza in grado di abbattere facilmente i vostri avversari anche sulle lunghe distanze. Un buon compromesso per Warzone 2.0, soprattutto se configurato con i seguenti accessori per ottenere veramente il massimo da questo gioiellino. Ovviamente per gli scontri ravvicinati dovrete procurarvi una mitraglietta, oppure un fucile d'assalto particolarmente mobile come il Kastov 74-U. Volata: FTAC REAPER

FTAC REAPER Canna: 22" OMX-456

22" OMX-456 Laser: FSS OL-V LASER

FSS OL-V LASER Munizioni: .300 ALTA VELOCITA'

.300 ALTA VELOCITA' Impugnatura: CRONENT CHEETAH