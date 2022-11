Milan Games Week: ESL anima anche sabato 26 con tornei, iniziative e molto altro

La Milan Games Week 2022 è iniziata ieri in grande stile. Anche oggi, però, non mancano appuntamenti da non perdere. Il programma di ESL, infatti, è ricco di appuntamenti di primo piano, dalle finali di Apex Legends, ad un importante panel sul bullismo.

Come sempre, tali attività sono disponibili per tutti coloro che sono in fiera, ma anche chi è a casa potrà seguire il programma sul canale Twitch di ESL.

Come dicevamo sabato 26 novembre sarà dedicata alle finali del campionato italiano ESL Italia Championship sul titolo Apex Legends, con il commento del pro-player e streamer Thomas "Hal" Avallone, la streamer Giulia Scala in arte Giulia Focaccina ed Edoardo "Eddie" Cianciosi, volti ormai noti alla community italiana di Apex Legends.

Alle 16:00 sarà il momento dell'importante panel di Open Fiber in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile che, con gli interventi di Luigi Ragoni, Luca Massaccesi, Presidente dell'Osservatorio, e i campioni olimpici di scherma Carolina Erba e Valerio Aspromonte, farà luce sul fenomeno del bullismo.

Non mancate!