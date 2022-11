Cosa giocherete questo weekend? Dopo l'estate più calda di sempre, che ha lasciato una lunga scia fino a ottobre, l'autunno ha finalmente fatto la sua mossa catapultandoci in un clima freddo e piovoso, com'è normale che sia: il momento perfetto per approfittare di una pausa lavorativa o dallo studio nel fine settimana e dedicarci al nostro passatempo preferito.

I giochi, come sapete, non mancano: magari siete ancora impegnati a esplorare l'ampio (ma problematico!) open world che abbiamo descritto nella recensione di Pokémon Scarlatto e Violetto, a scovare tutte le deliziose curiosità dell'originale avventura rinascimentale Pentiment o a dondolarvi fra i palazzi di Manhattan con la versione PC di Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ma se avete già chiuso queste pratiche è tempo di cimentarsi con qualcosa di nuovo.

Evil West si pone come l'uscita più interessante della settimana: l'action shooter sviluppato da Flying Wild Hog ci proietta in un far west alternativo, invaso da mostri e vampiri, mettendoci nei panni di un agente speciale appartenente a un'organizzazione nata per affrontare questo tipo di minacce.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Evil West, l'impianto del gioco rende palesemente omaggio a God of War e offre combattimenti solidi e spettacolari, sacrificando però il level design e il comparto tecnico, entrambi sostanzialmente datati. Se tuttavia non fate troppo caso a mancanze del genere, avrete di che divertirvi.

Restando in tema action shooter, abbiamo assistito questa settimana al debutto di Gungrave G.O.R.E, che peraltro è disponibile gratuitamente su Xbox Game Pass, ma diciamo che non è andata benissimo: il gioco è stato stroncato dai voti della stampa internazionale e anche la nostra recensione di Gungrave G.O.R.E è abbastanza spietata nei confronti del progetto.

Decisamente meglio è andata a Ship of Fools, il roguelike cooperativo a tema marittimo sviluppato da Fika Productions (ok, procedete pure con le battute), che magari state giocando proprio in questo momento, mentre su Nintendo Switch è approdato l'interessantissimo Freud's Bones, l'avventura tutta italiana ispirata al celebre neurologo, padre della psicanalisi: un titolo che potrebbe davvero sorprendervi!

Dunque, raccontateci: cosa giocherete questo weekend?