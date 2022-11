The Game Awards 2022, Xbox potrebbe saltare l'evento per non influenzare l'antitrust

Xbox potrebbe saltare del tutto i The Game Awards 2022 e dunque evitare di presentare alcun gioco nel corso dell'evento per non influenzare l'antitrust dei paesi in cui è attualmente al vaglio l'acquisizione di Activision Blizzard: lo riferisce il giornalista Jez Corden.

Si tratta per il momento soltanto di voci e sensazioni, che Corden ha rivelato nel corso dell'ultima puntata del suo podcast, ma potrebbero effettivamente avere un senso se consideriamo che Sony potrebbe aver attuato strategie simili in tempi recenti, rinviando il PlayStation Showcase di cui si parlava da tempo.

Lo show creato da Geoff Keighley in verità è sempre stato tenuto in grande considerazione da Microsoft, che durante l'edizione 2021 ha presentato un video di gameplay di Senua's Saga: Hellblade 2, offrendo finalmente uno sguardo al progetto in lavorazione presso Ninja Theory.

Per scoprire come stanno effettivamente le cose, ad ogni modo, bisognerà attendere ancora qualche giorno: i The Game Awards 2022 verranno trasmessi l'8 dicembre, ma è già possibile votare per i finalisti e determinare dunque quali saranno i giochi e gli sviluppatori che verranno premiati durante lo show.