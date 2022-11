Cyberpunk: Edgerunners, il cosplay di Lucy da Shirogane sogna a occhi aperti

Shirogane ha pubblicato una nuova foto del suo cosplay dedicato a Lucy, uno dei personaggi più amati della serie animata Cyberpunk: Edgerunners, che come sappiamo ha riscosso un grande successo fra gli abbonati a Netflix.

In questo caso la modella russa ha voluto ritrarre Lucy durante un bagno, proprio come accade nella serie, ma senza sentire il bisogno di sessualizzare questo momento, che per il personaggio è dedicato alla riflessione. Makeup e post-produzione sono anche stavolta perfetti.

Lo straordinario riscontro ottenuto da Edgerunners ha contribuito all'importante rilancio di Cyberpunk 2077, che ha visto un milione di giocatori al giorno nella settimana dopo il debutto dell'anime, riprendendo dunque a macinare numeri dopo un periodo di incertezza.

Tornando invece a Shirogane, fra i suoi ultimi lavori spiccano A2 da NieR: Automata, Jolyne da Le Bizzarre Avventure di JoJo, Nazusa Nanakusa da Call of the Night e Ganyu da Genshin Impact.