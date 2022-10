Le Bizzarre Avventure di JoJo, il cosplay di Jolyne da Shirogane-sama ha un che di esotico

Jolyne Kujo, la figlia di Jotaro, è protagonista dell'ultimo cosplay realizzato da Shirogane-sama e dedicato all'ultima serie de Le Bizzarre Avventure di JoJo, Star Ocean, che sta per concludersi.

Unica protagonista femminile dell'opera firmata Hirohiko Araki, Jolyne è caratterizzata da un design peculiare, come capita spesso per questo autore, con lunghi capelli fra il biondo e il verde e un abito attillato che richiama quasi l'estetica di Spider-Man.

In attesa dell'uscita della Parte 3 di Stone Ocean su Netflix, fissata al 1 dicembre, Shirogane ha chiesto ai suoi tanti fan se apprezzano l'anime e se come lei non vedono l'ora che arrivino gli ultimi episodi.

Naturalmente ci troviamo di fronte solo all'ultimo di una lunga lista di fantastici cosplay creati dalla modella russa: fra le sue ultime interpretazioni segnaliamo Nazusa Nanakusa da Call of the Night, Ganyu da Genshin Impact, A2 da NieR: Automata e Marin da My Dress-Up Darling.