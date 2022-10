Call of the Night, il cosplay di Nazuna Nanakusa da Shirogane-sama è perfetto

Shirogane-sama ha deciso di dedicare il suo ultimo cosplay a Nazuna Nanakusa, l'affascinante vampira protagonista dell'anime Call of the Night. Il risultato? Perfetto.

Creato da Kotoyama, Call of the Night racconta la storia di un ragazzo affetto da insonnia, Kou Yamori, che prende l'abitudine di girare per strada di notte e a un certo punto gli capita di incontrare Nazuna, una strana ragazza che si offre di aiutarlo.

In che modo curare l'insonnia di Kou? Invitandolo a dormire a casa sua, accanto a lei, ma qualcosa non torna e ben presto il ragazzo si rende conto che Nazuna vuole qualcosa in cambio del suo aiuto!

Pantaloncini corti, top nero, parrucca bionda e un'espressione scherzosa, l'interpretazione di Shirogane-sama coglie appieno lo spirito del personaggio, caratterizzato da un design diverso dal solito, in particolare per quanto concerne il volto.

