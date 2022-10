Mario Kart: gli orologi a tema di Tag Heuer costano fino a 25.600 dollari

Il produttore svizzero Tag Heuer, specializzato in prodotti di lusso, ha lanciato due orologi (un cronografo e un tourbillon) a tema Mario Kart che costano 4.300 e 25.600 dollari.

Si tratta di due oggetti a tiratura limitata, della linea TAG Heuer Formula 1 x Mario Kart Limited Edition, di cui saranno prodotti rispettivamente 3.000 e 250 esemplari.

Pagina ufficiale degli orologi di Mario Kart.

Uno degli orologi a tema Mario Kart

Il cronografo Tourbillon ha una cassa da 45 mm in titanio grado 5 e delle rifiniture in ceramica a tema Mario Kart. La parte posteriore della cassa è fatta di vetro zaffiro trasparente, che consente di vedere il movimento ultra preciso dell'orologio, certificato COSC. Il cronografo, invece, ha una cassa da 44mm fatta in acciaio lucido e rifiniture in ceramica a tema Super Mario.

Non è la prima volta che Tag Heuer ha lanciato dei prodotti a tema Mario. In passato ci aveva deliziato con un orologio incentrato sull'idraulico italiano da più di 2.000 dollari, edizione speciale della serie Tag Heurer Connected.