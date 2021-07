Super Mario e Tag Heuer collaborano per un orologio da collezionisti molto speciale (e costoso)

Per festeggiare i 35 anni dell'idraulico più famoso del mondo, ovvero Super Mario, Tag Heuer ha annunciato uno speciale orologio da collezione della serie Connected. Si tratta di un oggetto a tiratura limitata, con tanti dettagli pensati per unire il mondo dei cronografi con quello dell'icona di Nintendo, ma che rendono questo oggetto piuttosto costoso.

Saranno prodotti, infatti, 2000 esemplari, che saranno messi in vendita a 2150 dollari, ovvero circa 2000 euro. Sicuramente non un orologio pensato per tutti i giorni, anche se possiede diverse caratteristiche che lo rendono un compagno perfetto per la giornata, oltre che un oggetto molto divertente.

Per esempio Super Mario durante la giornata cambierà in base alla vostra attività fisica. A seconda dei traguardi della giornata continuerà a crescere e a cambiare travestimento. Raggiunti tutti i traguardi ci sarà la classica animazione di Mario che salta verso la bandiera raccogliendo il massimo dei punti. Sfortunatamente non accumulerà vite...

il quadrante dell'orologio di Super Mario.

Nonostante questi elementi giocoso, il design è molto elegante, con un cinturino nero con qualche dettaglio tosso. L'idraulico italiano capeggerà al centro del quadrante digitale. Super Mario non è l'unico personaggio di Nintendo a finire su di un orologio, qualche giorno fa abbiamo visto Charizard, Venusar e Blastoise finire in una collezione di Seiko.