Pokèmon: Seiko ha creato una collezione di orologi dedicata a Venusar, Charizard e Blastoise

Seiko, la storica azienda giapponese specializzata in orologi, ha creato una collezione di orologi da polso dedicata a tre dei pokémon più amati dai fan di tutto il mondo: Venusar, Charizard e Blastoise.

Si tratta, per chi non lo sapesse, delle evoluzioni finali dei tre pokèmon di partenza di Pokémon Rosso, Verde e Blu, i primi tre capitoli della serie ambientati nella regione di Kanto. Ognuno di loro è finito nel quadrante di bellissimi orologi da polso in acciaio, con le linee e il design tipico dell'azienda orientale, non fosse per il quadrante dello stesso colore del pokemon di riferimento e la forma base, una pokeball e il primo stadio di evoluzione nei tre piccoli quadranti all'interno dell'orologio stessi.

Gli orologi dedicati a Venusar, Charizard e Blastoise

Gli orologi poi si differenziano per una ghiera esterna di colore differente (sempre rossa per Charizard, verde per Venusaur e blu per Blastoise) e differenti disegni per indicare le ore: un motivo floreale per l'evoluzione di Bulbasaur, artigli per quella di Charmander e i cannoni d'acqua per quella di Squirtle.

Il prezzo dovrebbe essere circa 380 euro e gli orologi saranno commercializzati a partire dal 6 agosto.