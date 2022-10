Resident Evil 4 Remake e Village: Showcase di ottobre annunciato con data e orario

Capcom ha annunciato un nuovo Resident Evil Showcase che andrà in onda tra pochi giorni. Segnatevi la data sul calendario: l'appuntamento è fissato per le 00:00 di venerdì 21 ottobre (ovvero allo scoccare della mezzanotte tra il 20 e il 21). Come prevedibile i protagonisti dell'evento saranno Resident Evil 4 Remake e Resident Evil Village Gold Edition.

L'annuncio è arrivato tramite un tweet dell'account ufficiale della serie, che invita a partecipare all'evento in diretta livestreaming sul canale Twitch ufficiale di Resident Evil, a questo indirizzo.

Per l'occasione è lecito aspettarsi novità su Resident Evil 4 Remake, il rifacimento del quarto capitolo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One, con la speranza di vedere in azione il gioco in un corposo video gameplay. Spazio anche alla Gold Edition di Resident Evil Village, che include la modalità in terza persona e l'attesa espansione Shadows of Rose, che segnerà la conclusione della saga dei Winters.

Nel breve teaser trailer allegato al tweet post qui sopra Capcom afferma che ci sarà anche "altro" oltre ai due titoli già citati. Non sappiamo cosa ha in serbo la compagnia giapponese per i fan, ma non sono da escludere nuove collaborazioni crossover, come quelle già viste in passato con Monster Hunter, Dead by Daylight e Rainbow Six Siege, magari per eventi a tema Halloween, dato che la festività è ormai alle porte. Staremo a vedere.

Questa settimana si prospetta all'insegna dell'horror made in Japan: domani Konami svelerà il futuro della serie Silent Hill con un evento in livestream dedicato.