EA chiude i server di Mirror's Edge, Onrush, Command & Conquer e altri giochi del suo catalogo

EA ha annunciato che nelle prossime settimane e mesi chiuderà definitivamente i server di alcuni dei vecchi giochi del suo catalogo. Tra i titoli coinvolti ci sono anche Mirror's Edge, Onrush e vari capitoli di Command & Conquer.

Ad agosto era stato annunciato il termine dei servizi online Command & Conquer 3: Tiberium Wars, Command & Conquer 3: Kane's Wrath, Command & Conquer: Red Alert 3, Mercenaries 2: World in Flames per il mese di novembre 2022. Oltre a questi, la compagnia statunitense ha svelato che ha in programma di chiudere i servizi online di ulteriori giochi nei prossimi mesi. Di seguito la lista aggiornata:

Army of Two: The 40th Day - 18 ottobre

Army of Two: The Devil's Cartel - 18 ottobre

Command & Conquer: Red Alert 3 - 9 novembre

Command & Conquer: Tiberium - 9 novembre

Command & Conquer: Kane's Wrath - 9 novembre

Gatling Gears - 19 gennaio

Mercenaries 2 - 9 novembre

Mirror's Edge - 19 gennaio

NBA Jam: On Fire Edition - 19 gennaio

Onrush - 19 gennaio

Shank 2 - 19 gennaio

Mirror's Edge

Parliamo di titoli piuttosto datati, in buona parte usciti tra il 2008 e il 2009 nell'era PS3 e Xbox 360 e che dunque hanno ricevuto un supporto di quasi 15 anni da parte di EA. Dubitiamo che i loro server siano particolarmente affollati oggigiorno, Command & Conquer a parte.

Chiaramente la chiusura dei server riguarda solo la componente online di questi giochi, che rimarranno comunque disponibili per l'acquisto e completamente fruibili per quanto riguarda la porzione single player.