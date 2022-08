EA chiuderà i server di 4 giochi a novembre: alcuni Command & Conquer e altri

Electronic Arts ha intenzione di chiudere i server di altri 4 giochi "vecchi" a novembre 2022, ma la questione può risultare particolarmente interessante visto che riguarda alcuni capitoli classici della serie Command & Conquer, tra gli altri.

In base a quanto riferito da Gamespot, EA chiuderà i server dei seguenti giochi:

Ovviamente, la chiusura dei server riguarda esclusivamente la componente online dei giochi in questione, che per il resto potranno comunque continuare ad essere giocati per quanto riguarda la Campagna e tutti gli elementi in single player.

Trattandosi inoltre di giochi alquanto datati, è difficile che la quesitone possa causare molti problemi, anche se i Command & Conquer hanno indubbiamente ancora una community collegata.

Tutti i titoli, comunque, sono usciti tra il 2007 e il 2008, dunque hanno ricevuto finora ben 15 anni di supporto online, ben più di quanto accade di norma in giochi del genere. In ogni caso, i tre titoli della serie Command & Conquer sono ancora disponibili su Xbox Store e tutti sono regolarmente funzionanti in retrocompatibilità.