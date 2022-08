Offerte Amazon: RAM Corsair da 32 GB in sconto, vediamo il prezzo di vari modelli

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare delle RAM Corsair da 8 GB e 16 GB in pacchetti da 32 GB. Il prezzo varia tra 139€ e 145€, con uno sconto di circa il 25%. Tutti i modelli sono venduti e spediti da Amazon. I vari modelli non sono al proprio prezzo più basso di sempre, ma negli ultimi mesi erano sempre a un prezzo ben più alto. Se si è in cerca di una RAM, è un buon modello per acquistare questi modelli.

I quattro modelli differiscono ovviamente per velocità e altre caratteristiche. A parte il Corsair Vengeance LPX, gli altri tre modelli dispongono anche di supporto all'illuminazione RGB, per rendere il vostro setup più piacevole alla vista. Il modello Corsair VENGEANCE RGB PRO è disponibile in numero limitato.

RAM Corsair

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.