High on Life sarà all'Opening Night Live della Gamescom 2022

High on Life, lo sparatutto sci-fi sopra le righe realizzato da Squanch Games e il co-creatore di Rick and Morty, sarà tra i protagonisti dell'Opening Night Live della Gamescom 2022.

L'annuncio è arrivato su Twitter come al solito da Geoff Keighley, organizzatore e conduttore dell'evento, che ha promesso "un nuovo sguardo esclusivo a High on Life". Possiamo dunque aspettarci un trailer con sequenze di gameplay e magari anche nuovi dettagli sulle meccaniche di gioco.

High on Life è uno sparatutto sci-fi realizzato da Squanch Games, uno studio indipendente fondato da Justin Roiland, co-creatore di Rick and Morty e Solar Opposites. Nei panni di un eroe per caso, esploreremo la galassia e dovremo vedercela con un cartello alieno che ha avuto la bella idea di usare gli essere umani come ingrediente speciale per una droga intergalattica.

A nostra disposizione avremo delle irriverenti pistole parlanti, ognuna caratterizzata da poteri speciali che torneranno utili sia per contrastare la minaccia di turno che per superare gli ostacoli ambientali. Se volete saperne di più, ecco la nostra anteprima di High on Life. Il gioco sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 per PC, Xbox Series X|S e Xbox One. Inoltre sarà incluso sin dal lancio nel catalogo di Xbox Game Pass.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che l'Opening Night Live della Gamescom 2022 si svolgerà a partire dalle 20:00 italiane del 23 agosto e sarà il palcoscenico per una nottata di annunci a tema videoludico, premier mondiali e molto altro.