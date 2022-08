Assassin's Creed Infinity: due ambientazioni al lancio e reveal a settembre, per Jeff Grubb

Stando alle ultime indiscrezioni condivise da Jeff Grubb, Assassin's Creed Infinity al lancio avrà due ambientazioni differenti, una delle quali sarà il Giappone. Il giornalista e insider videoludico inoltre si aspetta una presentazione in pompa magna da parte di Ubisoft a settembre.

Come sappiamo Ubisoft ha deciso di limitare le spese e concentrare le proprie forze e risorse su Assassin's Creed, un brand in grado di fornire maggiori sicurezze. Uno dei progetti attualmente in lavorazione è il chiacchierato Assassin's Creed Infinity, una piattaforma live service, sviluppata da Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec, che si espanderà negli anni con nuovi contenuti. Stando alle voci di corridoio, il gioco presenterà molteplici setting, quindi i giocatori visiteranno varie location ed epoche temporali differenti.

Stando alle ultime informazioni condivise da Grubb, al lancio Assassin's Creed Infinity includerà due setting differenti, uno dei quali ha ribadito sarà il Giappone, un dettaglio che tra l'altro è stato "confermato" recentemente anche da Tom Henderson.

Grubb si aspetta la prima presentazione ufficiale del gioco, con i dettagli su almeno uno dei due setting, il prossimo mese. Il palcoscenico ideale per l'annuncio è senza dubbio l'Ubisoft Forward in programma per il 10 settembre, giorno in cui tra l'altro si chiuderanno le celebrazioni per il quindicesimo anniversario di Assassin's Creed.

Infinity tuttavia molto probabilmente non sarà il prossimo gioco della serie. Da tempo infatti si parla di Assassin's Creed Rift che secondo Bloomberg è stato rinviato alla primavera, per la precisione tra maggio e giugno.