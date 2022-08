Call of Duty Vanguard: Stagione 5, The Archon è la mappa Zombie finale

Treyarch e Activision hanno confermato che The Archon sarà la mappa finale della modalità Zombie di Call of Duty: Vanguard, in arrivo con la Stagione 5 del gioco che è prevista in partenza nei prossimi giorni.

La Stagione 5 di Call of Duty: Vanguard dovrebbe iniziare il 24 agosto 2022, rappresentando l'ultima stagione prevista per lo sparatutto, destinato a lasciare il posto a Call of Duty: Modern Warfare II in arrivo il 28 ottobre 2022, ma avrà ancora vari contenuti da offrire nei mesi rimanenti, tra i quali questa nuova mappa.



The Archon sarà una mappa a base circolare, una soluzione che si è dimostrata peraltro particolarmente apprezzata dagli utenti, rispetto alle mappe a base di obiettivi che rappresentano comunque buona parte dell'offerta. Un ritorno alla struttura circolare è dunque quello che aspetta i giocatori con il rilascio della nuova mappa Zombie, che segnerà probabilmente la conclusione dei nuovi contenuti per Call of Duty: Vanguard in questa modalità di gioco.

Non ci sono ancora conferme ufficiali sull'uscita della Stagione 5 del gioco, ma è opinione comunque che debba piazzarsi intorno al 24 agosto, ovvero a poco più di una settimana da oggi. Il nome "The Archon" non richiama alcuna mappa precedente, dunque questa non dovrebbe essere un remake di contenuti già visti nei capitoli scorsi, ma restiamo in attesa di saperne di più al riguardo.

A fine luglio, abbiamo visto l'arrivo dei Terminator T-800 e T-1000 in Call of Duty: Vanguard, mentre rimaniamo in attesa dell'evento Call of Duty Next fissato per il 15 settembre, dal quale arriveranno informazioni su Call of Duty Warzone 2.0 e Call of Duty: Modern Warfare 2.