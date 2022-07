Call of Duty: Vanguard e Warzone, un trailer per i Terminator T-800 e T-1000

Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone vedranno a brevissimo l'arrivo dei Terminator modello T-800 e T-1000, nell'ambito del bundle Terminator 2: Il Giorno del Giudizio, che sarà disponibile nello store dal 1 al 31 agosto.

Dopo la modalità Rinascita dei Morti, Call of Duty continua a puntare sui franchise cinematografici che hanno fatto la storia del genere action, ed è ovvio che il film diretto da James Cameron non poteva mancare all'appello.

Anche in questo caso il pacchetto con i due celebri cyborg verrà accompagnato da un nuova modalità, Prove di titanio: Resistenza Battle Royale. "La corazza è tutto in questa modalità a tempo limitato, in cui i giocatori vivono Warzone come farebbe un Terminator", si legge sul sito ufficiale.

"Il costo dell'equipaggiamento alle stazioni di acquisto diminuisce a ogni riduzione del cerchio, quindi non è mai troppo tardi per rifornirsi."

"Completa le otto sfide per ottenere nove ricompense aggiuntive ispirate a Terminator, come la mimetica arma 'Titanio cromato', il biglietto da visita 'Tornerò' e altro."

"Scopri altre sette sfide nascoste che offrono ricompense semplicemente per giocare a questa modalità e, per la prima volta nella storia di Warzone, vincendo più partite delle Prove di titanio si ottengono ricompense più rare."

"Lanciati nei panni del Modello T-800 o T-1000 e potresti ricevere altre ricompense, oltre a scoprire un filmato iniziale unico prima dell'inizio della partita."