PS5: Sony cancella una delle funzioni esclusive della console, dopo soli due anni

Tramite il sito ufficiale PlayStation, Sony Interactive Entertainment ha annunciato di aver deciso di cancellare una delle funzioni esclusive di PS5, introdotta all'uscita della console: parliamo dei Riconoscimenti, che non saranno più disponibili a partire dall'autunno 2022.

Il sito di supporto PlayStation scrive: "Nell'autunno del 2022, la funzionalità Riconoscimenti su PlayStation 5 non sarà più supportata, in quanto non ha prodotto il livello di utilizzo sperato. Stiamo quindi spostando il nostro focus. Incoraggiamo la community a continuare a inviare messaggi positivi gli uni agli altri."

La funzione Riconoscimenti permetteva agli utenti di inviare un sorta di feedback ad altri giocatori, all'interno di alcuni giochi multigiocatore. I Riconoscimenti di PS5 sono del tipo: "Di aiuto", "Accogliente", "Buon sportivo" e "Leader". Si tratta di un modo per comunicare con gli altri giocatori, non presenti nella nostra lista amici, e rendere più positivo il gioco online. Chiaramente, però, la funzione non è stata utilizzata abbastanza.

Una schermata dedicata ai Riconoscimenti di PS5

Diteci, siete spiaciuti di questa rimozione? Oppure non ricordavate nemmeno che fosse disponibile su PS5?

Sony nell'ultimo periodo ha segnalato che il grado di interazione con PlayStation è calato, ma ha già pronta una soluzione per far salire l'utilizzo della console.