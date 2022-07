Le notizie più importanti della settimana

Dicevamo però dello staff: la serie di Fallout, attualmente in lavorazione presso gli Amazon Studios , potrà contare sul talento di Jonathan Nolan in veste sia di produttore che di regista per i primi episodi, mentre nel ruolo di showrunner troveremo Geneva Robertson-Dworet e Graham Wagner, che hanno garantito una trasposizione assolutamente folle .

Il prezzo della sottoscrizione annuale a Prime passerà da 36€ a 49,90€ a partire dal dal 15 settembre: una differenza non da poco, parliamo in effetti del 39% in più, ma che appare giustificata a causa dei vari costi legati a questo tipo di servizio, vedi ad esempio il forte rincaro dei carburanti ma non solo. Considerando tutto ciò che è incluso nell'abbonamento, ad ogni modo, la cifra rimane ragionevole, specie laddove si ragioni in termini di catalogo streaming.

Difficile bollare Amazon Prime e, in generale, il colosso dell'e-commerce come argomento "off topic" rispetto ai videogiochi, vista l'assoluta rilevanza che la piattaforma può vantare in tutto il mondo e il fatto che includa anche la sezione Gaming, che ogni mese regala nuovi giochi agli utenti PC. Non sorprende dunque che la notizia dell' aumento di prezzo di Amazon Prime sia stata fra le più lette dell'ultima settimana.

Ci siamo quasi: si parla di un aggiornamento enorme in arrivo per Assassin's Creed Valhalla e nei giorni scorsi Ubisoft si è lasciata sfuggire (diciamo così) la data di uscita dell'attesa modalità roguelike The Forgotten Saga , dunque tutto torna e fra pochi giorni potremo cimentarci con questa nuova esperienza gratuita, che ci rimetterà nei panni di Odino per affrontare una sfida mai così difficile, con tanto di morte permanente.

Sony sta per rendere disponibile un nuovo firmware beta per PS5 che aggiunge il supporto ai 1440p , nonché la possibilità di creare liste personalizzate dei giochi per organizzare meglio la propria dashboard. Parliamo tuttavia di un aggiornamento in versione beta, come detto, e pare non verrà pubblicato in Italia se non nella build definitiva, che non sappiamo ancora quando arriverà.

Dopodiché è chiaro che ci troviamo di fronte a prodotti molto diversi e ben poco comparabili, ma gli ottimi voti ottenuti da Stray e il grande entusiasmo che ha circondato il gioco al lancio siamo sicuri si tradurranno in numeri solidi, da cui Annapurna potrà partire per mettere in cantiere un eventuale sequel che possa essere più ambizioso sotto tutti gli aspetti.

Lunedì scorso una notizia ha fatto parecchio discutere i lettori di Multiplayer.it: Stray ha battuto God of War su Steam, diventando il gioco con la media voto più alta del 2022 sulla piattaforma digitale Valve. Un risultato ovviamente eclatante per la deliziosa avventura "felina" di BlueTwelve Studio, che si è fatta davvero voler bene e ha incassato manifestazioni d'affetto come questa.

Dalla stessa notizia arrivano due ulteriori informazioni interessanti: la prima è che le vendite di PS4 sono rimaste ferme a 117 milioni di unità e abbiamo scoperto oggi che Sony non ritoccherà quel dato , che possiamo dunque acquisire come definitivo per l'ex ammiraglia; la seconda è che gli abbonati a PlayStation Plus sono lievemente diminuiti per il secondo trimestre di fila.

Non c'è niente da fare, i rincari fanno sempre discutere e quello di Meta Quest 2, il cui prezzo aumenterà di 100 euro da agosto 2022 , ha generato parecchie polemiche. Se infatti è vero che il visore stand alone prodotto dalla ex Facebook ha effettivamente sdoganato la realtà virtuale con i suoi 14,8 milioni di unità vendute , appare inspiegabile la volontà di frenarne il successo con una mossa del genere.

The Last of Us Parte 1, Naughty Dog difende il remake

The Last of Us Parte 1, l'artwork ufficiale con Ellie

Ricorderete senz'altro le polemiche nate dopo la diffusione di alcuni materiali trafugati di The Last of Us Parte 1, che sembravano evidenziare animazioni riciclate e altre soluzioni "conservative" per l'ormai imminente remake, che tuttavia Naughty Dog ha voluto difendere a spada tratta per bocca di Johathan Benainous, senior environment texture artist del gioco.

Secondo lo sviluppatore non c'è davvero confronto fra l'originale The Last of Us per PS3 e la nuova edizione per PS5, non solo sul piano tecnico ma anche in termini di gameplay: un aspetto di cui chiunque non potrà fare a meno di accorgersi, controller alla mano. La mancanza di azioni come l'accovacciarsi, ha spiegato Benainous, è dovuta alle problematiche che avrebbe determinato rispetto al design originale.