Fallout: la serie TV Amazon ha iniziato ufficialmente le riprese, prima foto

La serie TV di Fallout, attualmente in produzione presso Amazon Prime Video, ha iniziato ufficialmente le riprese, con annuncio da parte di Walton Goggins e anche alcune prime foto direttamente dal set, che mostrano alcuni elementi della scenografia.

"Giorno 1... Fallout... per Amazon. Respirare profondamente, vediamo dove porta questa strada", ha scritto Walton Goggins sui social, uno degli attori già annunciati come parte del cast della serie TV. A quanto pare, viste le immagini pubblicate su Instagram da quest'ultimo, sembra confermato il fatto che interpreterà un ghoul, anche se non sappiamo altro al momento.

Il primo giorno di riprese sulla serie TV di Fallout è dunque ufficialmente avvenuto ieri, cosa che conferma come la produzione sia entrata nel vivo. Nel frattempo, Collider ha anche pubblicato alcune prime foto esclusive dal set che mostrano alcuni elementi della scenografia.

Fallout, serie TV: una foto dal set

In particolare, possiamo vedere una riproduzione realistica del Super Super Mart, il supermarket diventato una sorta di classico per la serie, opportunamente in rovina e circondato da carcasse di varie auto in stile anni 50, come si conviene all'immaginario tipico della serie Fallout.

Nel frattempo, abbiamo saputo che Kyle MacLachlan, celebre protagonista di Twin Peaks, fa parte del cast, così come è stata annunciata l'attrice protagonista della serie.