Halo Infinite: altri sviluppatori lasciano 343 Industries per passare a NetEase

Alcuni altri elementi in vista di 343 Industries hanno deciso di lasciare la compagnia per passare a NetEase e in particolare all'interno di Jar of Sparks, il nuovo team fondato proprio da Jerry Hook, che è stato head of design per Halo Infinite.

Come abbiamo visto, Jerry Hook, il responsabile del design del gioco, ha lasciato 343 Industries a maggio per guidare il nuovo team Jar of Sparks all'interno del colosso cinese NetEase, e a quanto pare si sta portando dietro anche altri elementi di grande interesse all'interno di 343 Industries.

Tra questi troviamo il creative director Paul Crocker, che ha lavorato in precedenza anche a Batman: Arkham, l'exective producer Greg Stone, che ha lavorato anche al Doom del 2016 e il gameplay director Steve Dyck. Con il lavoro di supporto a Halo Infinite affidato al resto del team, che si sta impegnando attualmente sulla Campagna cooperativa e sulla Forgia, questi elementi che hanno guidato la parte creativa dello sviluppo cercano evidentemente nuovi stimoli in una nuova avventura.

A questo punto, attendiamo di vedere cosa sia in sviluppo presso Jar of Sparks, visto che evidentemente si sta costituendo un team formato da individui molto interessanti ed esperti in vari ambiti dell'action e dello shooter. Con dietro un colosso come NetEase, il progetto potrebbe essere molto interessante.