Halo Infinite: Jerry Hook, il responsabile del design del gioco, ha lasciato 343 Industries

Jerry Hook, il responsabile del design di Halo Infinite, ha lasciato 343 Industries. L'annuncio è stato dato da Hook stesso tramite Twitter, dove il nostro ha voluto ringraziare per l'opportunità che gli è stata data nel corso di questi anni.

"Oggi è il mio ultimo giorno in 343 Industries, Microsoft e Halo. Quest'avventura è stata piena di mondi da creare, piattaforme e prodotti di Xbox, Xbox Live e Halo."

"Ma più di tutto ha significato lavorare insieme ad alcune delle persone più appassionate dell'industria, che hanno avuto un grande impatto su milioni di persone in tutto il mondo."

"Grazie a tutti per avermi permesso di stare al vostro fianco in questa fantastica industria. E grazie a questa comunità. "Se facessimo veramente tutto ciò che siamo capaci di fare rimarremmo letteralmente sbalorditi." - Edison"

Hook non ha specificato i motivi per il suo addio e non ha fatto riferimento ad Halo Infinite nei suoi messaggi. Non ha nemmeno annunciato se ha già trovato un nuovo posto di lavoro o se si prenderà un po' di pausa dall'industria dei videogiochi.