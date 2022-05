Tutti i videogiochi in Cip e Ciop agenti speciali

Nel film ci sono infatti alcuni gustosissimi easter egg videoludici : alcuni sono talmente fugaci che possono sfuggire allo sguardo di uno spettatore poco attento, altri sono invece molto più importanti ed espliciti. Questo non dovrebbe stupire nessuno, visto che Cip e Ciop agenti speciali ha un passato importante per quanto riguarda i videogiochi...

Approdato su Disney+ solo qualche giorno fa, Cip e Ciop agenti speciali è il film di cui non pensavamo di aver bisogno. Praticamente una specie di Chi ha incastrato Roger Rabbit? in salsa molto più pop, il film di Akiva Schaffer è una divertente, ma lucida riflessione sul meschino star system hollywoodiano e sul modo in cui l'animazione è cambiata nel corso degli anni. Nel film, Cip e Ciop hanno preso strade diverse dopo la chiusura della loro serie animata e dopo tanti anni si ritrovano a collaborare per salvare un vecchio amico in un vero e proprio buddy movie strapieno di folli citazioni che non si limitano all'universo Disney , né tanto meno alla sola animazione.

Beh, lo stesso film è un po' un omaggio ai videogiochi fin dal titolo, visto che Cip e Ciop agenti speciali, noto anche col titolo originale Chip & Dale: Rescue Rangers , è stato uno dei giochi più venduti per NES negli anni '90. Sviluppato nientepopodimeno che da Capcom e in particolare dal team che aveva già lavorato a un altro titolo cult poco tempo prima, DuckTales , il gioco poteva contare sulla prestigiosa firma di Tokuro Fujiwara , una delle menti dietro Ghosts'n'Goblins e Mega Man 2. Il gioco, ovviamente, si ispirava all'omonima serie animata e sfidava uno o due giocatori ad affrontare svariati livelli platform. Si poteva scegliere in che ordine giocare i vari stage, ma la caratteristica più interessante, oltre alla grafica sopra gli standard del NES per il 1991, era il fatto che si potessero sollevare casse e altri oggetti per risolvere dei semplici puzzle ambientali.

Ugly Sonic

Ugly Sonic

Probabilmente è sbagliato definirlo un easter egg: Ugly Sonic non è solo in bella vista, ma è uno dei comprimari più importanti del film. Ciop lo incontra a una specie di Comic Con, dove Sonic - come Tigra e altri cammeo - mantiene un piccolo stand per promuovere la sua immagine. Il film scherza sul suo aspetto inquietante e possiamo capire se qualche lettore meno informato possa essere rimasto spiazzato, soprattutto ora che è uscito il secondo film su Sonic, in cui il porcospino appare molto diverso. Per fortuna ci siamo noi a spiegarvi questa divertente citazione.

Dovete sapere, infatti, che il primo teaser di Sonic the Hedgehog - Il film fu anticipato da massicci leak sull'aspetto decisamente umanizzato del porcospino SEGA, sollevando un polverone che divenne una vera e propria tempesta quando il suddetto trailer uscì ufficialmente il 30 aprile 2019.

Ma se c'era qualcosa peggiore di una polemica, erano i meme. Internet fu invaso da immagini che prendevano in giro l'aspetto del Sonic cinematografico e così il regista Jeff Fowler annunciò su Twitter, il 3 maggio seguente, che Paramount si sarebbe impegnata a cambiare il design di Sonic per accontentare i fan e per questo motivo il film sarebbe stato rimandato a data da destinarsi. Quando il film uscì, finalmente, nel 2020, Fowler si era riscattato agli occhi del pubblico, letteralmente: il nuovo design era molto più fedele a quello originale e tutti vissero felici e contenti. Anche perché il film andò benissimo e avviò una fortunata serie cinematografica che si appresta a vedere un terzo episodio.

Cip e Ciop agenti speciali ufficializza il nome di quel Sonic, che si chiama appunto Ugly Sonic e si scopre essere una specie di controfigura. In realtà, dietro ai due film c'è la stessa compagnia, Moving Picture Company, che avendo gli asset già bell'e pronti, ha potuto ripristinare il Sonic originale come una spassosa - e originalissima! - guest star.