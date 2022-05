Cip & Ciop: Agenti Speciali accusato di aver rubato il disegno di Sora realizzato da un fan

Cip & Ciop: Agenti Speciali ha ricevuto un'accusa abbastanza fastidiosa: il furto di un disegno di Sora realizzato da un fan e pubblicato su Deviant Art. Il film contiene un gran numero di cameo, tra i quali quello del Sonic brutto, quello dei Simpsons, uno di South Park e uno di My Little Pony.

Tra i personaggi citati c'è anche Sora della serie Kingdom Hearts, di cui appare la pettinatura e la Kingdom Key. Stando all'accusa, i capelli sarebbero presi da un disegno dell'utente kimbolie12 su Deviant Art.

Come potete vedere, in un tweet è stato condiviso il disegno originale, che pare sia tracciato (come tutti quelli pubblicati su Deviant Art, del resto), che viene comparato con la pettinatura vista nel film. Evidentemente coincidono nelle linee e nelle forme.

Strano che un'artista di Disney sia dovuto ricorrere a un'espediente simile, visto che la multinazionale possiede i diritti di Sora e non sarebbe certo stato difficile accedere a un disegno ufficiale, anche semplicemente cercandolo su Google Immagini.

A rendere ancora più strana la cosa è che il disegno depredato è del 2015 e non è facilissimo da trovare. Quindi chi doveva mettere quella pettinatura in quel sacchetto deve aver fatto una ricerca specifica per arrivare a quell'immagine.