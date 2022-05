State of Decay 2: video svela alcune statistiche del gioco per il quarto anniversario

Undead Labs ha deciso di festeggiare il quarto anniversario di State of Decay 2 pubblicando un video in cui vengono svelate alcune statistiche del gioco. Partito un po' in sordina nel maggio del 2018, quando fu lanciato,, questo survival a base di zombi ha piano piano recuperato terreno diventando un successo.

Un po' il percorso fatto da altri giochi per Xbox, come Sea of Thieves, partito male per diventare poi uno dei capolavori della generazione.

Comunque sia, le statistiche raccontano di un supporto eccezionale, fatto di trenta aggiornamenti, di più di dieci milioni di giocatori, di 1,8 miliardi di Juggernaut uccisi (poverini) e di 4,6 miliardi di zombi massacrati.

Il video ricorda anche tutte le varie espansioni lanciate nel corso degli anni e mostra in generale quanto il gioco sia stato arricchito di contenuti.

Se non ci avete ancora giocato e siete curiosi di farlo, vi ricordiamo che State of Decay 2 è compreso nell'abbonamento a Xbox Game Pass. In attesa che Undead Labs sveli finalmente l'attesissimo State of Decay 3, che dovrebbe essere un gioco ancora migliore, viste le maggior risorse messe a disposizione da Microsoft al team di sviluppo, dopo l'acquisizione negli Xbox Game Studios.