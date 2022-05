Starfield: nuova immagine trafugata

Spuntata online una nuova immagine di Starfield, l'attesissimo gioco di ruolo spaziale di Bethesda Softworks, che però non è particolarmente indicativa, visto che si tratta di una semplice porta. Sì, avete capito bene, proprio quell'oggetto che divide due ambienti.

Ora, quali conclusioni possiamo trarre da questa immagine? Che in Starfield ci saranno delle porte, chiaro. Se volete potete immaginarla anche aperta, nessuno ve lo impedisce.

Incredibile come i ladri di materiale di Starfield riescano a trovare solo immagini e video che danno zero indicazioni sul gioco. Sicuramente non è facile accedere al materiale riservato di una software house, ma qui siamo al paradosso.

C'è anche da dire che la porta visibile nell'immagine non sembra finalizzata e potrebbe essere tratta da una build molto vecchia del gioco, in cui i grafici stavano facendo esperimenti con i vari oggetti degli scenari.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield è stato recentemente rinviato al 2023, facendo molto discutere vista la sicurezza con cui era stata annunciata la precedente data d'uscita. Il gioco è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Speriamo di vederlo allo showcase Xbox del 12 giugno.