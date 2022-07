Apple Arcade perderà 15 giochi nei prossimi giorni, ecco i titoli

Anche Apple Arcade, come praticamente tutti i servizi su abbonamento, ha una gestione del catalogo che, a fronte di costanti entrate, prevede anche l'uscita di vari titoli dalla libreria, ed ecco 15 giochi che abbandoneranno il catalogo nei prossimi giorni.

Questi sono i titoli destinati a lasciare Apple Arcade prossimamente:

Atone: Heart of the Elder Tree

BattleSky Brigade: Harpooner

Cardpocalypse

Dead End Job

Don't Bug Me!

Dread Nautical

EarthNight

Explottens

Lifeslide

Over the Alps

Projection: First Light

Spelldrifter

Spidersaurs

Towaga: Among Shadows

Various Daylife

Non ci sono tempistiche precise sull'uscita di scena dei giochi in questione, ma sono stati inseriti nella sezione "leaving soon" di Apple Arcade, ovvero "presto in uscita" dal catalogo, cosa che fa pensare che tale cambiamento debba avvenire nei prossimi giorni, in attesa di saperne di più.

Nel frattempo, il servizio di Apple continua a crescere e, secondo JP Morgan, è destinato a raggiungere i 70 milioni di abbonati per il 2025.